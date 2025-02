Представлена русская адаптация песни из игры Bendy and the Dark Revival

Команда The Bullfinch Team в честь 14 февраля (Дня святого Валентина) решила представить фанатам мира Бенди русскую адаптацию песни Come What May ("Всё пройдёт") из готовящейся локализации игры Bendy and the Dark Revival ("Бенди и тёмное возрождение"). Саму композицию в слегка изменённом формате (с наложенным эффектом радио) можно будет услышать при прохождении проекта на уровне с чернильным городом.

Раскрывать смысл, вложенный в текст, мы не будем. Лучше самостоятельно оцените и прочувствуйте эту чудесную и нежную песню.

"Всё пройдёт" | Русская адаптация песни Come What May от Lauren Synger

Вокал — Галина Беляева;

Перевод — Ксения Кулакова (Aisten0k);

Инструментал — Екатерина Дмитрова;

Сведение — Вячеслав Беляев;

Иллюстрации — Wissam Alaili (Cheratoi);

Монтаж — Юрий Тишанинов.

Оригинал: