Представлена русская адаптация песни из игры Bendy and the Dark Revival

Команда The Bullfinch Team в честь 14 февраля (Дня святого Валентина) решила представить фанатам мира Бенди русскую адаптацию песни Come What May ("Всё пройдёт") из готовящейся локализации игры Bendy and the Dark Revival ("Бенди и тёмное возрождение"). Саму композицию в слегка изменённом формате (с наложенным эффектом радио) можно будет услышать при прохождении проекта на уровне с чернильным городом.
Раскрывать смысл, вложенный в текст, мы не будем. Лучше самостоятельно оцените и прочувствуйте эту чудесную и нежную песню.
"Всё пройдёт" | Русская адаптация песни Come What May от Lauren Synger
- Вокал — Галина Беляева;
- Перевод — Ксения Кулакова (Aisten0k);
- Инструментал — Екатерина Дмитрова;
- Сведение — Вячеслав Беляев;
- Иллюстрации — Wissam Alaili (Cheratoi);
- Монтаж — Юрий Тишанинов.
Оригинал:
Отлично ! Спасибо за творчество и труд ! Для не понимающих - текст переведен в чистую, без отсебятины и попасть, так великолепно в синхрон = надо постараться.
Спасибо большое за адекватную реакцию и абсолютно верные замечания! Очень приятно слышать такие слова. Обязательно передадим их исполнительнице и переводчице
Красивое пение,мне понравилось)
♥️
А что не так? Отличный вокал!!! Молодцы!
Благодарим за такую прекрасную обратную связь!
спасибо, теперь мой стол в кофе, торте, желудочном соке и т.д ЭТО УЖАСНО!
Этот праздник американских гомосеков, он к России ни как не относится. // Олег Бражников
че за треш 😂
Галя, плохо, переделывай