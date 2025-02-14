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Bendy and The Dark Revival 15.11.2022
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
8.5 181 оценка

Представлена русская адаптация песни из игры Bendy and the Dark Revival

Юрий Тишанинов

Команда The Bullfinch Team в честь 14 февраля (Дня святого Валентина) решила представить фанатам мира Бенди русскую адаптацию песни Come What May ("Всё пройдёт") из готовящейся локализации игры Bendy and the Dark Revival ("Бенди и тёмное возрождение"). Саму композицию в слегка изменённом формате (с наложенным эффектом радио) можно будет услышать при прохождении проекта на уровне с чернильным городом.

Раскрывать смысл, вложенный в текст, мы не будем. Лучше самостоятельно оцените и прочувствуйте эту чудесную и нежную песню.

"Всё пройдёт" | Русская адаптация песни Come What May от Lauren Synger

  • Вокал — Галина Беляева;
  • Перевод — Ксения Кулакова (Aisten0k);
  • Инструментал — Екатерина Дмитрова;
  • Сведение — Вячеслав Беляев;
  • Иллюстрации — Wissam Alaili (Cheratoi);
  • Монтаж — Юрий Тишанинов.

Оригинал:

14
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
BaldursG

Отлично ! Спасибо за творчество и труд ! Для не понимающих - текст переведен в чистую, без отсебятины и попасть, так великолепно в синхрон = надо постараться.

5
Юрий Тишанинов

Спасибо большое за адекватную реакцию и абсолютно верные замечания! Очень приятно слышать такие слова. Обязательно передадим их исполнительнице и переводчице

2
Serj77777

Красивое пение,мне понравилось)

3
Юрий Тишанинов

♥️

0
UnderstatedCeltic

А что не так? Отличный вокал!!! Молодцы!

2
Юрий Тишанинов

Благодарим за такую прекрасную обратную связь!

1
Фанат Миты

спасибо, теперь мой стол в кофе, торте, желудочном соке и т.д ЭТО УЖАСНО!

-1
Пользователь ВКонтакте

Этот праздник американских гомосеков, он к России ни как не относится. // Олег Бражников

-1
Леший3

че за треш 😂

-2
Jarvis666

Галя, плохо, переделывай

-4