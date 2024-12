В полной русской локализации Bendy and the Dark Revival готово больше половины текстур

В одной из недавних новостей команда локализаторов The Bullfinch Team рассказала о возобновлении активной стадии работы над полной русской локализацией Bendy and the Dark Revival (даже несмотря на выход официальных субтитров).

И вот уже сегодня они сообщили, что смогли перерисовать больше 54% файлов с текстурами, по сути, преодолев своеобразный "экватор" данного процесса. В честь такого события команда продемонстрировал ряд скриншотов непосредственно из игры с русифицированными текстурами и одной 3D-моделью.

The Bullfinch Team продолжают в свободное от работы время заниматься данным проектом и искренне надеются выпустить такой итоговый продукт, который сможет порадовать многих фанатов мира Бенди.