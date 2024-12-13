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Bendy and The Dark Revival 15.11.2022
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
8.5 174 оценки

В полной русской локализации Bendy and the Dark Revival готово больше половины текстур

Юрий Тишанинов

В одной из недавних новостей команда локализаторов The Bullfinch Team рассказала о возобновлении активной стадии работы над полной русской локализацией Bendy and the Dark Revival (даже несмотря на выход официальных субтитров).

И вот уже сегодня они сообщили, что смогли перерисовать больше 54% файлов с текстурами, по сути, преодолев своеобразный "экватор" данного процесса. В честь такого события команда продемонстрировал ряд скриншотов непосредственно из игры с русифицированными текстурами и одной 3D-моделью.

+ ещё 8 картинок

The Bullfinch Team продолжают в свободное от работы время заниматься данным проектом и искренне надеются выпустить такой итоговый продукт, который сможет порадовать многих фанатов мира Бенди.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Fanas1s

Так русификатор же вроде был полностью готовый от другой студии (голоса и текстуры). Я проходил с ним до 4 главы (дальше игра поломалась, я не мог по сюжету дальше пройти и забил на игру).

-2