Анонсирован мультяшный хоррор Bendy: Lone Wolf для ПК, консолей и iOS с Android

Франшиза Bendy является одной из самых популярных среди любителей хорроров, за последние годы набрав огромное количество поклонников. Недавно студия Joey Drew представила новейшую главу в истории.

Названная Bendy: Lone Wolf, игра должна выйти в 2025 году для Nintendo Switch, ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, а также в мобильных версиях для Android и iOS. Она обещает проверить способность игроков выживать в условиях постоянно уменьшающихся шансов. Монстры и препятствия появляются со всех сторон, пока вы путешествуете по коридорам в классическом анимационном стиле, но с жутким поворотом.

В роли Бориса игроки будут путешествовать по бесконечно генерируемым коридорам в поисках припасов, оружия и темных истин, которые их ждут. Мультяшные монстры Dark Puddles были выпущены, чтобы остановить Бориса в его поисках. Сражайтесь с ними с помощью своевременных атак и умного использования опасных ловушек.

Чернильный демон преследует Бориса на каждом углу, и нигде не будет безопасно. Бегите и прячьтесь в этой захватывающей игре в кошки-мышки. Когда вы слышите биение его чернильного сердца, лучше держаться от него подальше.

Bendy: Lone Wolf будет иметь субтитры на русском языке.