Beneath, шутер от Camel 101 представляют новый трейлер, который погружает нас в пучину ужаса

В новом трейлере Beneath мы оказываемся в загадочном подводном мире, который, без сомнения, является частью «затонувшего» мира ужасов от Camel 101.
В действительности, вода — это ключевой компонент игры Beneath, который демонстрирует ряд уникальных технологий визуализации жидкостей, способных привнести в игровой процесс свежие и захватывающие моменты.
Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году.
выглядит поинтересней той очкастой бабы
Что касается игр нынешнего времени, то обычно в "пучину ужаса" погружает не атмосфера и антураж, а само состояние игры (баги, вылеты, фризы и прочие "радости").
кал с графикой юнити