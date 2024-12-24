Beneath, шутер от Camel 101 представляют новый трейлер, который погружает нас в пучину ужаса

В новом трейлере Beneath мы оказываемся в загадочном подводном мире, который, без сомнения, является частью «затонувшего» мира ужасов от Camel 101.

В действительности, вода — это ключевой компонент игры Beneath, который демонстрирует ряд уникальных технологий визуализации жидкостей, способных привнести в игровой процесс свежие и захватывающие моменты.

Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году.