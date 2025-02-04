Лавкрафтовский шутер от первого лица Beneath получил анонсирующий трейлер и демонстрацию игрового процесса

Wired Productions в сотрудничестве с Camel 101, выпустят предстоящий шутер-хоррор от первого лица Beneath в стиле Лавкрафта.

Эта игра черпает вдохновение из FEAR и Resident Evil и заставит игроков отправиться в самые темные глубины в качестве глубоководного дайвера. Находясь там, вам придется сражаться с ужасами, которые таятся внизу. Для тех, кто заинтересован в Beneath, в настоящее время доступен для регистрации закрытый бета-тест, где вы можете получить шанс изучить игру заранее и помочь разработчикам, оставив отзыв.

Вы играете за опытного глубоководного дайвера по имени Ноа Куинн, и вы попадаете в экспедицию, которая начинает идти невероятно неправильно, в результате чего вы оказываетесь в ловушке в глубинах океана. Там вы начнете раскрывать древнее зло, которое таится в водах, и вам придется начать противостоять ему самому, если вы хотите иметь хоть какой-то шанс на выживание.

Подобно таким играм, как Resident Evil и Half-Life, количество боеприпасов, к которым вы имеете доступ, ограничено, что означает, что вам придется обходиться скудным количеством имеющихся у вас припасов. Все это время вам придется поддерживать свой уровень здравомыслия в глубинах, чтобы не быть подавленным ужасами жутких существ. Вам придется иметь дело не только с ужасными существами, так как вам также придется сражаться с солдатами. В Beneath вы не ограничены только своей установкой, так как вы также сможете использовать свой глубоководный водолазный костюм и перемещаться по океану.

«Приятно снова работать с Бруно и Рикардо». «Они — страстная и талантливая команда, и как братья, их связь глубоко резонирует с Wired. Долгосрочные отношения важны для нас, и мы вложим наши сердца и души в Beneath и в них». — Лео Зулло, управляющий директор Wired Productions.

«Мы не можем быть более взволнованы объединением с Wired! Наше предыдущее партнерство по Those Who Remain было успешным, поэтому мы уже знаем, какую ценность они привносят. Beneath — наш самый амбициозный проект на сегодняшний день, и мы уверены, что их страсть и опыт окажут неоценимую помощь в раскрытии полного потенциала игры», — Рикардо Сестейро, соучредитель и управляющий директор Camel 101.

На данный момент подтверждено, что Beneath выйдет в 2025 на ПК. Пока не сообщается, будет ли эта игра доступна на PS5 и Xbox Series в будущем.