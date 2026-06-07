Анонсирована средневековая тактическая стратегия Bergfried

На презентации IGN Live, прошедшей 7 июня 2026 года, разработчик Йонас Квидде, выступающий под именем студии Quid Pro Games, официально представил средневековую стратегию в реальном времени Bergfried. Игра уже получила собственную страницу в цифровом магазине Steam, где все желающие могут добавить ее в список желаемого и отправить заявку на участие в будущем тестировании.

Игровой процесс Bergfried сочетает в себе свободное строительство замков и масштабные тактические осады. Главной особенностью градостроительной системы является использование специальной 12-направленной сетки. Этот инструмент позволяет игрокам воссоздавать сложные и неправильные формы исторических европейских крепостей эпохи Высокого и Позднего Средневековья, подстраивая стены под рельеф местности и используя естественные преграды для защиты.

Для успешного отражения вражеских атак необходимо выстраивать эшелонированную оборону. Игроки смогут размещать башни и надвратные укрепления в ключевых точках, а также распределять войска на крепостных стенах. В состав армии можно нанимать лучников, арбалетчиков, копейщиков, профессиональных пехотинцев и рыцарей. Во время сражений доступна функция тактической паузы, которая позволяет отдавать приказы без спешки и детально планировать шаги на поле боя.

Помимо военных действий, важную роль в Bergfried играет развитие экономики и распределение ресурсов. Игрокам предстоит обеспечивать рост деревень и городов, а также реагировать на различные случайные события. В их число входят рыночные дни, рыцарские турниры и визиты монарха, способные повлиять на развитие подконтрольных территорий.

Для запуска игры на минимальных настройках пользователям потребуется персональный компьютер под управлением 64-разрядной операционной системы Windows 10. В качестве процессора указаны 4-ядерные чипы Intel Core i5-4670 или AMD FX-Series FX-4350. Также системе необходимы 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1050 на 2 ГБ, AMD Radeon RX-460 на 4 ГБ или Intel Arc A380 на 6 ГБ с поддержкой DirectX 12. На накопителе потребуется освободить 15 ГБ свободного места.

В рекомендованных системных требованиях значатся 4-ядерные процессоры Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 2200G. Для стабильной работы разработчики рекомендуют использовать 16 ГБ оперативной памяти и графические ускорители NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ, AMD Radeon RX 580 на 8 ГБ или Intel Arc A580 на 8 ГБ. Свободное место на диске также составляет 15 ГБ.

Точная дата релиза Bergfried на данный момент не объявлена. Разработчик планирует провести этапы предварительного тестирования, перед тем как игра станет доступна широкой аудитории.