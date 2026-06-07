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Bergfried TBA
Стратегия, Инди, RTS, Строительство, Вид сверху, Песочница, Средневековье
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Анонсирована средневековая тактическая стратегия Bergfried

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На презентации IGN Live, прошедшей 7 июня 2026 года, разработчик Йонас Квидде, выступающий под именем студии Quid Pro Games, официально представил средневековую стратегию в реальном времени Bergfried. Игра уже получила собственную страницу в цифровом магазине Steam, где все желающие могут добавить ее в список желаемого и отправить заявку на участие в будущем тестировании.

Игровой процесс Bergfried сочетает в себе свободное строительство замков и масштабные тактические осады. Главной особенностью градостроительной системы является использование специальной 12-направленной сетки. Этот инструмент позволяет игрокам воссоздавать сложные и неправильные формы исторических европейских крепостей эпохи Высокого и Позднего Средневековья, подстраивая стены под рельеф местности и используя естественные преграды для защиты.

Для успешного отражения вражеских атак необходимо выстраивать эшелонированную оборону. Игроки смогут размещать башни и надвратные укрепления в ключевых точках, а также распределять войска на крепостных стенах. В состав армии можно нанимать лучников, арбалетчиков, копейщиков, профессиональных пехотинцев и рыцарей. Во время сражений доступна функция тактической паузы, которая позволяет отдавать приказы без спешки и детально планировать шаги на поле боя.

Помимо военных действий, важную роль в Bergfried играет развитие экономики и распределение ресурсов. Игрокам предстоит обеспечивать рост деревень и городов, а также реагировать на различные случайные события. В их число входят рыночные дни, рыцарские турниры и визиты монарха, способные повлиять на развитие подконтрольных территорий.

Для запуска игры на минимальных настройках пользователям потребуется персональный компьютер под управлением 64-разрядной операционной системы Windows 10. В качестве процессора указаны 4-ядерные чипы Intel Core i5-4670 или AMD FX-Series FX-4350. Также системе необходимы 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1050 на 2 ГБ, AMD Radeon RX-460 на 4 ГБ или Intel Arc A380 на 6 ГБ с поддержкой DirectX 12. На накопителе потребуется освободить 15 ГБ свободного места.

В рекомендованных системных требованиях значатся 4-ядерные процессоры Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 2200G. Для стабильной работы разработчики рекомендуют использовать 16 ГБ оперативной памяти и графические ускорители NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ, AMD Radeon RX 580 на 8 ГБ или Intel Arc A580 на 8 ГБ. Свободное место на диске также составляет 15 ГБ.

+ ещё 6 картинок

Точная дата релиза Bergfried на данный момент не объявлена. Разработчик планирует провести этапы предварительного тестирования, перед тем как игра станет доступна широкой аудитории.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Milvago
средневековая тактическая стратегия

Она даже в описании так не называется, ибо таковой не является. Откуда такие заголовки берутся?