Состоялся показ трейлера средневековой замкостроительной стратегии Bergfried

Независимая студия Quid Pro Games представила демонстрационный видеоролик своего грядущего проекта под названием Bergfried. Опубликованное видео наглядно знакомит зрителей с ключевыми элементами игрового процесса, гнетущей атмосферой затяжных средневековых штурмов и мирной жизнью под защитой массивных каменных стен.

Основной акцент в показанном ролике сделан на демонстрации уникальной механики органичного возведения замков на базе особой строительной сетки. Игроки смогут вручную проектировать сложнейшие многослойные оборонительные линии, башни и другие сооружения, идеально вписывая форму крепости в естественные неровности окружающего ландшафта. Экономическая составляющая потребует от пользователей грамотного управления ресурсами, развития прилегающих деревень, найма ремесленников, торговцев и регулярного патрулирования дорог ради защиты крестьян от внешних угроз.

Помимо мирного созидания, трейлер уделил немало времени демонстрации тактических сражений в реальном времени с использованием функции тактической паузы. Командирам предстоит лично нанимать отряды лучников, арбалетчиков, копейщиков и тяжелых рыцарей для защиты стен от вражеских лордов и коварных ночных набегов противника. На текущий момент этот атмосферный одиночный симулятор средневекового правителя официально заявлен к релизу только на ПК. А точную дату выхода авторы планируют сообщить немного позже по мере готовности. На странице в Steam можно запросить доступ для участия в тестировании проекта.