Новый трейлер The Berlin Apartment раскрывает дату выхода: погружение в истории одной квартиры

Новый трейлер приключенческого симулятора The Berlin Apartment раскрыл дату выхода игры: 17 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Разработчики из bildundtonfabrik, а издатель PARCO Games, предлагают игрокам уникальный опыт — исследование одной и той же квартиры в Берлине через разные исторические эпохи.

Главный герой — плотник, которому поручено отремонтировать старое жильё. Снося стены и переставляя мебель, он обнаруживает реликвии, хранящие воспоминания бывших жильцов. Каждая находка раскрывает историю прошлого, превращая квартиру в своеобразный музей жизни и событий, которые происходили под её крышей.

Сюжетная подача строится на рассказах главного героя своей дочери, создавая эффект передачи памяти и эмоций через предметы. Игроки будут наблюдать за разнообразными персонажами и событиями, проходящими в разное время, но всегда в пределах одних и тех же четырёх стен.

Концептуально The Berlin Apartment напоминает What Remains of Edith Finch: каждая история — самостоятельная, но объединена общим пространством, а изменения квартиры становятся ключом к разгадкам. Новый трейлер демонстрирует атмосферу и художественное оформление игры, обещая глубокое погружение и интересное исследование прошлого через интерактивный опыт. Осень 2025 года станет временем, когда игроки смогут пережить эти истории самостоятельно.