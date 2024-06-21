Столетняя история в трейлере приключенческой игры The Berlin Apartment

Компания btf представила новый трейлер своей приключенческой игры от первого лица The Berlin Apartment, которая разрабатывается для PC, PlayStation и Xbox. Игра повествует о столетней истории, разворачивающихся в одной квартире в Берлине. Сюжет игры разделён на эпизоды, каждый из которых рассказывает уникальную историю с разными главными героями, жанрами и атмосферой. Объединяет их место действия — квартира.

История начинается с разнорабочего, которому поручено отремонтировать старую квартиру. Пандемия COVID-19 заставляет его присматривать за дочерью во время работ. Погружаясь в историю квартиры, он рассказывает её истории своей дочери, оживляя прошлое. Реликвии прошлых времён становятся свидетелями и спутниками бывших обитателей квартиры.

Игроки смогут пережить мечты и опасности прошлых жильцов, увидеть приветствия и прощания, которые определили их жизни, и раскрыть воспоминания и тайны, скрытые в этих стенах.

"Мы рады представить дебютный трейлер The Berlin Apartment", — сказал директор игры Ханс Бёме. "Мы поделимся больше в будущем о разнообразии жанров и историй, которые вам предстоит исследовать. Пока же хотели бы передать дух игры и оставить немного загадок..."