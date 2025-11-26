Hobby World зовет на "Берсерк Кон 2025"

29 и 30 ноября в московском Event Hall состоится «Берсерк Кон» – крупнейшее событие, посвященное одноименной ККИ. Предполагается насыщенная программа как для поклонников «Берсерка», так и тех, кто только планирует познакомиться с игрой. Гостей ждут тактические баталии, яркая фэнтези-вселенная, косплей, фотозоны, турниры, подарки и дружелюбное сообщество.

Вход на фестиваль свободный, при этом участников крауд-кампании в его поддержку ждет «Комплект участника» с мерчом, аксессуарами, промо-картами и пропуском на закрытые турниры. Впрочем, будут и открытые соревнования для всех желающих, а новички смогут познать азы под руководством опытных игромастеров. Также планируется много других активностей, за которые можно заработать баллы и выкупить на них призы.

Посетители одними из первых увидят спойлеры грядущего выпуска, узнают о планах разработчиков и опробуют новые игровые режимы. В видеоигровой зоне ждут ноутбуки MSI с цифровой версией игры «Берсерк Герои Онлайн», которая недавно вышла в открытый бета-тест. В рамках фестиваля также пройдет «Гобликон», на котором можно будет поиграть в настольные ролевые игры по разным системам. Традиционно на мероприятии будет действовать 15% скидка на все товары магазина Hobby Games.

Для тех, кто не сможет присутствовать очно, будет организована прямая трансляция матчей, а также интервью с разработчиками, художниками и представителями сообщества.