Ретро-платформер Berserk Boy, вдхновлённый Mega Man и Metroid, выйдет в 2024 году ©

Berserk Boy – новый проект, разработанный японской студией Berserk Boy Games, вдохновлен аниме и ретро-играми. Кроме того, саундтрек к игре написан Ти Лопесом, который написал саундтрек для Shredder's Revenge и Streets of Rage.

В синопсисе игры говорится: «В далеком будущем безумный ученый и его темная армия пытаются поработить людей всего мира». «Надежда всего человечества – в Сопротивлении, но достаточно ли их? Превращённый таинственной энергией Сферы в Мальчика-Берсерка, в игру вступает герой-новичок Кей».

Игровой дизайн Berserk Boy представляет собой нечто среднее между Mega Man и Metroid. Игроки получают новые навыки, побеждая больших монстров в конце каждого этапа, и используют эти способности, чтобы вернуться к предыдущим этапам и достичь недоступных областей. «Исследуйте огромные уровни со скоростью и изяществом, пересекая трассы, карабкаясь по стенам и прокладывая себе путь», — говорится во введении к игре. Также подчеркивается, что игроки могут сражаться с полчищами врагов, используя все свои боевые навыки и трансформации.

Berserk Boy планируется выпустить в Steam в 2024 году. Однако вы можете получить доступ к бесплатной демо-версии на странице игры в Steam.