Герои Lineage 2 выйдут на карточное поле: "Берсерк" и Lineage 2 Essence представляют совместный набор

Издатель 4Game объявил о подготовке специального дуэльного набора для коллекционной карточной игры «Берсерк» по мотивам Lineage 2 Essence. В него войдут персонажи онлайн-игры и специальные правила для карточных сражений. Впервые набор представят 28 и 29 ноября на фестивале «БерсеркКон 2026».

Среди персонажей, которые появятся на карточках, — знакомые классы Lineage 2: Титан, Искатель Сокровищ, Рыцарь Шилен и другие. В набор также войдут Великие драконы Антарас и Валакас. Среди противников заявлены легендарные боссы, включая Баюма и Королеву Муравьев.

В карточной версии игрокам предстоит собирать отряды, учитывать особенности бойцов и выбирать тактику в зависимости от действий соперника. В отличие от масштабных сражений и противостояний кланов в Lineage 2, «Берсерк» предлагает формат пошаговой дуэли, в которой исход зависит от решений игроков и умения использовать свойства карт.

Таким образом, коллаборация объединит персонажей и образы Lineage 2 с механиками коллекционной карточной игры. Набор может быть интересен как поклонникам вселенной, так и игрокам «Берсерка».