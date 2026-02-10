Besiege выходит за пределы мира: анонсировано космическое расширение The Broken Beyond

Студия Spiderling Studios анонсировала новое расширение для инженерного экшена Besiege под названием The Broken Beyond. Дополнение выйдет на PC в Steam во втором квартале 2026 года и впервые перенесёт разрушительные машины игроков за пределы привычных полей сражений — прямо в космос.

В The Broken Beyond игрокам предстоит покорять инопланетные миры, создавая и совершенствуя боевые конструкции для космических полётов. Разработчики обещают новые блоки, позволяющие маневрировать в гравитационных полях, уклоняться от астероидов и сражаться с вражескими кораблями. Дополнение предложит полноценную кампанию с путешествиями между планетами, где можно уничтожать армии пришельцев и разрушать их миры.

Помимо сюжетных уровней, расширение добавит новую песочницу, свежую физическую механику и тематический набор деталей для экспериментов. Напомним, Besiege уже доступна на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC через Steam, GOG, Humble Store и Microsoft Store.