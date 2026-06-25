Состоялся релиз масштабного космического дополнения The Broken Beyond для физической песочницы Besiege

Студия Spiderling Studios выпустила второе крупное, платное расширение для своего знаменитого симулятора конструирования осадных машин. Свежий релиз полностью переворачивает привычные правила игры и выводит средневековую инженерию на орбитальный уровень, предлагая пользователям отправиться на покорение открытого космоса. Ключевой особенностью расширения стала интеграция продвинутой ньютоновской физики и гравитационных полей, что заставит игроков выстраивать сложные траектории полета вокруг нескольких небесных тел сразу.

Дополнение принесло в игру полноценную одиночную кампанию, состоящую из одиннадцати межпланетных уровней, в которых инженерам предстоит сражаться с инопланетными космическими кораблями и уничтожать чужие миры. Для сборки смертоносных шаттлов и межпланетных станций авторы подготовили тринадцать уникальных тематических блоков. Кроме того, в Besiege впервые была реализована динамическая система менеджмента ресурсов, требующая от игроков строго контролировать и балансировать массу постройки с запасом топлива для реактивных двигателей.

Помимо сюжетных миссий, для исследования открылась гигантская космическая песочница, представляющая собой сферический лунный мир, где можно свободно устраивать хаос или швырять метеориты друг в друга. Одновременно с DLC разработчики развернули бесплатное техническое обновление для базовой игры, которое исправило старые баги и расширило инструментарий встроенного редактора уровней новыми космическими объектами.

Преданные фанаты, которые ранее успели приобрести «Издание поддержки» Besiege, получили возможность обновиться до полного комплекта «Издание мастера-инженера» и забрать свежее дополнение с приятной скидкой.