Better Than Dead: bodycam-шутер о мести в Гонконге обзавёлся трейлером и издателем

Студия Monte Gallo представила первый геймплейный трейлер фотореалистичного bodycam-шутера Better Than Dead и объявила, что проект получил издателя — легендарную компанию MicroProse, возрождённую в последние годы.

Сюжет игры разворачивается на улицах мрачного Гонконга и расскажет историю молодой китаянки, сумевшей сбежать из рабства. Героиня становится на путь кровавой мести против тех, кто когда-то издевался над ней и снимал происходящее на камеру. Теперь она сама использует объектив нагрудной камеры, чтобы запечатлеть обратную сторону своей истории.

Разработчики отмечают, что вдохновлялись жёсткими гонконгскими боевиками 80-х и 90-х годов. Better Than Dead делает ставку на динамику и высокий темп: малейшая ошибка может стоить игроку жизни, а каждая перестрелка обещает быть напряжённой и без права на промах.

Игра выйдет на PC в Steam, однако точная дата релиза пока не раскрывается.