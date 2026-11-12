Better Than Dead получила новые миссии в стиле гонконгского боевика

Monte Gallo и MicroProse Software выпустили обновление для одиночного bodycam-шутера Better Than Dead: оно добавляет миссии, перестрелки в ночном клубе и ресторане, а также сражения на стройке.

Новые задания завершают To Hell — первое полное прохождение игры. Действие разворачивается в Гонконге девяностых, а уровни предлагают тесные коридоры, разрушаемую мебель и открытые бетонные конструкции со строительными лесами.

Better Than Dead делает ставку на месть в духе гонконгского экшен-кино: игрок может замедлять время, сражаться вблизи и использовать особенности окружения.

Игра уже доступна в раннем доступе на PC.