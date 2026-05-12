Bodycam-шутер Better Than Dead вышел на ПК в раннем доступе Steam

Инди-разработчик MONTE GALLO и издатель MicroProse Software официально запустили Better Than Dead в раннем доступе Steam, представив игрокам сегодня суровый шутер от первого лица в стиле «камера на теле». Вместе с релизом был выпущен новый трейлер, демонстрирующий напряжённые бои, фотореалистичную графику и впечатляющий взгляд на городские сражения в стилизованной версии Гонконга.

Better Than Dead — это динамичный шутер, вдохновлённый классическим гонконгским боевиком. Игроки берут на себя роль закалённого выжившего, движимого местью, перемещаясь по тщательно проработанным локациям. Каждый уровень разворачивается в неоновых коридорах, тесных квартирах, подземных клубах и убежищах на крышах, создавая постоянное ощущение напряжения и погружения.

Геймплей построен на скорости, точности и напряжении. Сражения происходят в ближнем бою и беспощадны, где быстрая реакция и решительные действия определяют выживание. Игра отбрасывает ненужные элементы, сосредотачиваясь исключительно на движении, времени реакции и исполнении. Каждая ошибка имеет значение, и колебания часто приводят к мгновенному поражению.

На момент запуска версия раннего доступа включает в себя полностью игровой основной режим с 14 уровнями, созданными вручную. Разработчики также изложили планы по дальнейшим обновлениям, улучшениям и добавлению контента по мере продолжения разработки.