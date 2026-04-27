Better Than Dead 12.05.2026
Шутер, Инди, От первого лица
6.3 17 оценок

Показали трейлер Better Than Dead с фотореалистичной графикой. Релиз уже в мае

Sergey41k Sergey41k

В Better Than Dead игроку предстоит взять на себя роль бывшей пленницы, которая начинает охоту на своих похитителей. Весь геймплей показывается через нагрудную камеру, создавая эффект полного погружения. Проект вдохновлён классическими гонконгскими боевиками, отличается фотореалистичной графикой, напоминающей Unrecord, и высоким уровнем жестокости. На старте будет доступно 14 уровней, а после выхода в раннем доступе разработчики добавят новые миссии и режимы.

Для запуска потребуется как минимум Windows 10 (64-bit), процессор уровня Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB VRAM или AMD Radeon RX 590 8GB VRAM.

Релиз состоится 12 мая 2026 года.

Комментарии:  8
NatanieLzZ

Фотореалистичная графика с кучей блюра, скрывающего отсутствие какого-либо затенения, ага. Вот этот горшок он стоит на полу или висит в воздухе?

3
Niт6iтЛиsт4n

я извиняюсь, а как связаны 1660 и реалистичная графика в современной игре?
описание цпляющее. наверняка годнота

1
Sheffskiy

Такое мы берем

WerGC

у китайского ТТ бесконечные патроны

Сережаа

Я с таким модом киберпанк играю, чистый восторг. :3

Вот он, если кому интересно https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/13181?tab=description

