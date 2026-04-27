Показали трейлер Better Than Dead с фотореалистичной графикой. Релиз уже в мае

В Better Than Dead игроку предстоит взять на себя роль бывшей пленницы, которая начинает охоту на своих похитителей. Весь геймплей показывается через нагрудную камеру, создавая эффект полного погружения. Проект вдохновлён классическими гонконгскими боевиками, отличается фотореалистичной графикой, напоминающей Unrecord, и высоким уровнем жестокости. На старте будет доступно 14 уровней, а после выхода в раннем доступе разработчики добавят новые миссии и режимы.

Для запуска потребуется как минимум Windows 10 (64-bit), процессор уровня Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB VRAM или AMD Radeon RX 590 8GB VRAM.

Релиз состоится 12 мая 2026 года.