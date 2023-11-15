2,5D научно-фантастическое детективное приключение Between Horizons выйдет в начале 2024 года

Издательство Assemble Entertainment и компания-разработчик DigiTales Interactive с радостью сообщают, что их повествовательное 2,5D научно-фантастическое детективное приключение Between Horizons выйдет на PC в Steam, а также на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch в начале 2024 года. Уже сейчас игрокам доступна бесплатная демоверсия в Steam.

Between Horizons — это детективное приключение в пиксельной графике 2,5D, в котором игрок управляет пассажиром на борту огромного космического корабля, известного как "Зефир". В ней игроки используют свои детективные навыки для решения проблем на борту корабля, принимая при этом решения, влияющие на общий сюжет. По пути игроки будут собирать улики, соединять доказательства и сталкиваться с жителями корабля Zephyr.

Принятие решений является центральным моментом игры, а сложные решения заставляют пересмотреть свои моральные принципы. Но в Beyond Horizons история продолжается, даже если игрок выбирает "неправильное решение", что придает вес и серьезность каждому выбору.