Французское правительство выдало грант на разработку космической стратегии Beyond Astra

Разработчики изначально независимого проекта Beyond Astra поделились новостью о том, что получили грант от французского правительства на разработку игры.

Каждая капля финансирования идет напрямую на то, чтобы сделать Beyond Astra лучшей версией того, какой она может быть. Валентин и я работаем усердно каждый день, чтобы это произошло.

Подробности о сумме и условиях гранта разработчиками не уточняются. Напомним, что ранее игра также успешно собрала $47,628 на Kickstarter.

Beyond Astra разрабатывается независимой французской студией Nebule Games. Это космическая 4X стратегия в реальном времени, основной фишкой которой является бесшовное масштабирование до уровня планет. На данный момент разработчики сосредоточены на том, чтобы сделать интерфейс игры понятным, гладким и функциональным. Также студия обновила визуальную составляющую игры, добавив новые биомы, юниты и существа.

Выход игры ожидается в этом году.