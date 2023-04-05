Полная версия научно-фантастической приключенческой игры на выживание Beyond Contact вышла в Steam ©

Издатель и разработчик инди-игр из Мюнхена (Германия) PLAION и разработчик инди-игр из Мельбурна (Австралия) Playcorp Studios объявили, что полная версия их научно-фантастической приключенческой игры на выживание Beyond Contact стала доступна для ПК в Steam.

Исследуйте богатую и яркую вселенную с захватывающим геймплеем, стратегической механикой создания и продолжающейся эпической битвой против Оскверненных, которая будет держать вас в плену и хотеть большего.

Beyond Contact — это инновационная научно-фантастическая игра на выживание, в которой используется художественный стиль сверху вниз, вдохновленный научно-фантастическими комиксами, обеспечивающий особую визуальную эстетику.

Игра предлагает игрокам возможность участвовать в повествовательном сюжетном режиме или открытом режиме завоевания. Сюжетные цели и моральные дилеммы игры напоминают современные научно-фантастические фильмы.

Игровой процесс Beyond Contact Version 1.0 включает в себя надежную систему исследований и создания, позволяющую игрокам создавать широкий спектр инструментов, оружия, гаджетов и строений, помогающих им выжить. Строительство среды обитания, сельское хозяйство и игровая механика доставляют удовольствие и доставляют удовольствие. В открытом мире игры представлена разнообразная фауна и флора.