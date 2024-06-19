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Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 533 оценки

Beyond Good and Evil больше нельзя приобрести в Steam и Microsoft Store

Lunersun
Новости

Классическая приключенческая игра Beyond Good and Evil исчезла из популярных цифровых магазинов Steam и Microsoft Store, что привлекло внимание игрового сообщества и профильных изданий. Это событие произошло накануне предстоящей презентации обновлённой версии игры. Ожидается, что на предстоящем мероприятии Limited Run Games Showcase, запланированном на 20 июня, разработчики представят улучшенное издание игры, приуроченное к её 20-летнему юбилею.

По имеющейся информации, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition порадует игроков не только графическими усовершенствованиями, но и улучшенным звуковым сопровождением, поддержкой разрешения 4K при 60 кадрах в секунду, новыми достижениями, а также рядом приятных нововведений, призванных сделать игровой процесс более комфортным. Кроме того, переиздание будет оснащено системой автосохранений.

Стоит отметить, что несмотря на ограничение доступа к покупке игры в Steam и Microsoft Store, ценители творчества студии Ubisoft всё ещё могут приобрести оригинальную версию Beyond Good and Evil в фирменном магазине Ubisoft Store, а также на площадке GOG.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
shurasick876

Ну, система автосохранений это плюс)

1
bohdan2015

ещё можно приобрести для стима, только в другом месте)

а потом будут хвалиться какие они коллекционеры:XD

0
Punisher1

Ожидаемо это же Unisoft

-2
Jarvis666

Я кстати вот сравнил Half-life 2 и BGE... Разница у игр всего год, но насколько же Валв опередила Юбиков. BGE находится на уровне первой HL 1998 года и даже после Аннивëрсари - издания она не станет лучше HL 2))

-2
Your Hair is Beautiful

Сейчас бы сравнивать графон по факту ПеКашного эксклюзива с графоном игры, сделанной для маломощных PS2 и GameCube.

2