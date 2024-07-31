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Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 570 оценок

Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition получила скидку в 35% в Steam всего через месяц после релиза

AceTheKing
Новости

Как стало известно, вчера Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition получила в магазине Steam свою первую скидку.

Несмотря на то, что с релиза ремастера прошел всего месяц, компания Ubisoft выставила на игру довольно большую скидку в размере 35%. Обычно издатели ставят крупную скидку так рано только если с продажами игры наблюдаются определенные проблемы. Судя по тому, что пиковый онлайн игры на релизе в Steam составил всего 600 человек - ремастер вряд ли можно будет назвать финансово успешным.

Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
bysaturn

Эти гении даже баги оригинала не исправили.

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Пользователь ВКонтакте

Знак хороших продаж :) // Миша Силовичков

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GoliafJx

А смысл покупать, если есть оригинал? Достижений нет, а новый квест можно глянуть на ютубе.

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