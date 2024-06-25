Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition выйдет в Steam уже сегодня, в игре будут русские субтитры

Компания Ubisoft официально подтвердила, что релиз ремастера Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition в Steam состоится одновременно с другими PC-магазинами - уже сегодня.
Кроме того, Ubisoft уточнила список локализаций, которые будут в ремастере: издатель подтвердил, что игра получит перевод в виде русских субтитров. Цена ремастера составит $20. Разработкой ремастера занималась студия Virtuos Games. Так же Ubisoft сообщила, что оригинальная Beyond Good & Evil выйдет в сервисе Ubisoft+ и останется доступной для покупки в Ubisoft Store и GOG.
Релиз игры состоится 25 июня в 8:00 по московскому времени на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Так в оригинале же была русская озвучка, насколько я помню.
Скорее всего права на нее остались у Буки. На ZoG прикрутят через пару дней после релиза, я думаю.
только игры не будет в ру-стим
И вообще странно, что в новостных пабликах носятся с этим ремастером, как с писанной торбой. Проект даже на релизе был неоднозначным и не для всех, уже потом, в том числе из-за отсутствия запланированного продолжения, оброс налетом эпичности.
При этом годами игра продавалась за копейки на всех утюгах и нафиг была не нужна, а тут смахнули пыль, текстурки подтянули и столько сразу радующихся и желающих приобщиться или даже заплатить. Ералаш.
да да вериим ух как
Интересно, с этой мерзкой защитой выйдет или на такую старую игру они не станут её ставить?
написано гог, какая нафиг защита??
Странная защита, точнее нафига ей античит.
В KZ регионе игра недоступна ?))
Доступна
При наличии игры в Юплее переиздание дадут? // Влад Хохлов
Скорее-всего, Нет, я так думать.
разве что по губам дадут. это же юбики
Прошёл всю в своё время // Станислав Филонов