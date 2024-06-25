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Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 540 оценок

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition выйдет в Steam уже сегодня, в игре будут русские субтитры

AceTheKing
Новости

Компания Ubisoft официально подтвердила, что релиз ремастера Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition в Steam состоится одновременно с другими PC-магазинами - уже сегодня.

Кроме того, Ubisoft уточнила список локализаций, которые будут в ремастере: издатель подтвердил, что игра получит перевод в виде русских субтитров. Цена ремастера составит $20. Разработкой ремастера занималась студия Virtuos Games. Так же Ubisoft сообщила, что оригинальная Beyond Good & Evil выйдет в сервисе Ubisoft+ и останется доступной для покупки в Ubisoft Store и GOG.

Релиз игры состоится 25 июня в 8:00 по московскому времени на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Mark500

Так в оригинале же была русская озвучка, насколько я помню.

2
AceTheKing

Скорее всего права на нее остались у Буки. На ZoG прикрутят через пару дней после релиза, я думаю.

10
maximus388
выйдет в Steam уже сегодня, в игре будут русские субтитры

только игры не будет в ру-стим

И вообще странно, что в новостных пабликах носятся с этим ремастером, как с писанной торбой. Проект даже на релизе был неоднозначным и не для всех, уже потом, в том числе из-за отсутствия запланированного продолжения, оброс налетом эпичности.
При этом годами игра продавалась за копейки на всех утюгах и нафиг была не нужна, а тут смахнули пыль, текстурки подтянули и столько сразу радующихся и желающих приобщиться или даже заплатить. Ералаш.

1
Johnick MK

да да вериим ух как

1
Sweety_Ellie

Интересно, с этой мерзкой защитой выйдет или на такую старую игру они не станут её ставить?

0
ZackSnyder

написано гог, какая нафиг защита??

1
AceTheKing ZackSnyder
оригинальная Beyond Good & Evil выйдет в сервисе Ubisoft+ и останется доступной для покупки в Ubisoft Store и GOG.
4
kotasha

Странная защита, точнее нафига ей античит.

1
Jarvis666

В KZ регионе игра недоступна ?))

0
kotasha

Доступна

0
Пользователь ВКонтакте

При наличии игры в Юплее переиздание дадут? // Влад Хохлов

-1
Gaxz-987

Скорее-всего, Нет, я так думать.

0
CrowBY

разве что по губам дадут. это же юбики

0
Пользователь ВКонтакте

Прошёл всю в своё время // Станислав Филонов

-1