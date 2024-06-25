Denuvo не помогла Ubisoft: Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition отлично работает через эмулятор Ryujinx

Сегодня состоялся релиз ремастера Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. В ремастере были улучшены текстуры, освещение, окружение, вода и модели персонажей. Игра получила поддержку 4K и 60 FPS, а так же улучшенное управление и звук, автосохранения и ряд других нововведений.
Компания Ubisoft, как и в случае с другими своими играми, решила защитить ремастер PC-версию игры защитой Denuvo. Но похоже, что в данном случае это был выброс денег издателя на ветер: оказалось, что ремастер уже работает через эмулятор Ryujinx без каких-либо графических артефактов.
Один из китайских игроков уже успел опробовать игру через эмулятор и она отлично работает у него в 4К и 120 FPS. Несмотря на то, что у игрока довольно мощное железо, эмуляторы Nintendo Switch хорошо оптимизированы, а Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition очень не требовательная игра, поэтому, вероятно, будет работать так же хорошо и на гораздо более слабом железе. Скачать эмулятор Ryujinx можно бесплатно с нашего сайта.
Игра уже доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Говорят отличная игра , для своего времени, я ее правда пропустил
так и есть
Игра шикарная, обязательно попробуй
Тут нечему удивляться у них подписка на эту защиту, они даже со старых игр её не удаляют.
Ну в тех же ремастерах AC3 и AC Liberation Дернувы не было.
Только ремастер AC3, AC Liberation вообще 2014 году тогда дюнька только набирала обороты.
На самом деле ремастер AC Liberation включен в AC3R и доступен внутри игры)
В каком месте? На странице с игрой нет упоминаний denuvo
А это что?
В EULA указано наличие Дернувы, на кс.рин подтвердили
ребят подскажите когда на торренте
Никогда, к сожалению там есть, Denuvo
пару сотен и фул лицензация офлайн актвация твоя) ты сможешь я верю
На рутрекере Switch-версия уже есть. С эмулятором запускай и играй.
а оф системки будто с эмулем идет