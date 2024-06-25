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Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 541 оценка

Denuvo не помогла Ubisoft: Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition отлично работает через эмулятор Ryujinx

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз ремастера Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. В ремастере были улучшены текстуры, освещение, окружение, вода и модели персонажей. Игра получила поддержку 4K и 60 FPS, а так же улучшенное управление и звук, автосохранения и ряд других нововведений.

Компания Ubisoft, как и в случае с другими своими играми, решила защитить ремастер PC-версию игры защитой Denuvo. Но похоже, что в данном случае это был выброс денег издателя на ветер: оказалось, что ремастер уже работает через эмулятор Ryujinx без каких-либо графических артефактов.

Один из китайских игроков уже успел опробовать игру через эмулятор и она отлично работает у него в 4К и 120 FPS. Несмотря на то, что у игрока довольно мощное железо, эмуляторы Nintendo Switch хорошо оптимизированы, а Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition очень не требовательная игра, поэтому, вероятно, будет работать так же хорошо и на гораздо более слабом железе. Скачать эмулятор Ryujinx можно бесплатно с нашего сайта.

Игра уже доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

19
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
MyTenjou

Говорят отличная игра , для своего времени, я ее правда пропустил

3
Rorschach93

так и есть

0
Товарищ Марик

Игра шикарная, обязательно попробуй

1
kotasha
решила защитить ремастер PC-версию игры защитой Denuvo

Тут нечему удивляться у них подписка на эту защиту, они даже со старых игр её не удаляют.

3
AceTheKing

Ну в тех же ремастерах AC3 и AC Liberation Дернувы не было.

0
kotasha AceTheKing

Только ремастер AC3, AC Liberation вообще 2014 году тогда дюнька только набирала обороты.

1
AceTheKing kotasha

На самом деле ремастер AC Liberation включен в AC3R и доступен внутри игры)

0
agula98
Компания Ubisoft, как и в случае с другими своими играми, решила защитить ремастер PC-версию игры защитой Denuvo.

В каком месте? На странице с игрой нет упоминаний denuvo

1
Gaxz-987

А это что?

2
AceTheKing

В EULA указано наличие Дернувы, на кс.рин подтвердили

0
Ян Крестовоздвиженский

ребят подскажите когда на торренте

0
Gaxz-987

Никогда, к сожалению там есть, Denuvo

1
RickeyIMBA

пару сотен и фул лицензация офлайн актвация твоя) ты сможешь я верю

-3
mikron0612

На рутрекере Switch-версия уже есть. С эмулятором запускай и играй.

6
Rorschach93

а оф системки будто с эмулем идет

0