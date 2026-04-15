DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы для City Transport Simulator 2026, Monopoly Madness и Beyond Good and Evil

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO продолжает чистить список с невзломанными играми с защитой Denuvo.

В этот раз с помощью гипервизора DenuvOwO обошли защиту в новинке - City Transport Simulator 2026. Игра продержалась невзломанной всего лишь несколько часов, что вряд ли обрадует издателя. Кроме того, были взломаны Monopoly Madness и Beyond Good and Evil - 20th Anniversary Edition.

На данный момент невзломанными остаются всего лишь 17 игр с защитой Denuvo (без учёта VR-игр).

9
5
askazanov

Молодцы! По Денуве бой конкретный!)

4
yariko ookami
Игра продержалась невзломанной всего лишь несколько часов

Работайте, сестры!

2
inkomniak

Crimson Desert жду обновку

1
spaMER_ID

Лягушатники не пожалели для 20-ти летней BGE деньги на денуву. Но саму игру улучшить зачем надо.

1
Krasotka_20

Фигня этот гипервизор,

1