Новое видео-сравнение обновлённой версии и оригинала Beyond Good & Evil раскрывает все графические новшества

YouTube-канал ElAnalistaDeBits опубликовал видео-сравнение Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition и оригинального издания, чтобы показать улучшения, внесенные в игру с графической стороны. О чем-то шокирующем или революционном речи не идет, но все равно кажется, что это отличная работа, которая удовлетворит фанатов. Сравнение проводилось на ПК, с максимальными настройками.
Судя по тому, что сказано в видео, новое издание может похвастаться совершенно новыми текстурами, освещением и 3D-моделями персонажей и врагов. Текстуры улучшались во всей игре: от небольших объектов до более крупных, включая небо. Была улучшена система освещения и тени. Также была добавлена Ambient occlusion, которая придает изображению глубину.
Мало того, ведь были еще и замены и дополнения. Некоторые 2D-объекты заменены новыми 3D-объектами. Проделанная работа особенно заметна в растительности, которая подверглась полной реконструкции. Однако другие аспекты, такие как геометрия и анимация, не были изменены. В результате проблемы коллизий оригинала все еще присутствуют.
Однако падение частоты кадров во время анимированных сцен было устранено. Короче говоря, некоторые недостатки остались, особенно те, для устранения которых потребовалась бы гораздо более глубокая работа. Их стало меньше, чем раньше (исходная версия для ПК не была, так сказать, шедевром оптимизации), но есть и новые, в частности связанные с вертикальной синхронизацией, из-за которой могут возникать подтормаживания. Вероятно, все это будет исправлено с помощью патчей в ближайшие несколько недель.
Точечная реставрация без перебора и теперь можно пройти без Бубна спокойно
Подскажите. Стоит ли поиграть если вообще не играл в оригинал?
Дурацкий вопрос. Что тебе мешает пробовать самостоятельно и не слушать советы?
Ну поиграть стоит, хорошая, ламповая игрулька. Главное, чтоб они там ничего не испортили, что не относится к теме ремастера...
Лучше в оригинал с русской озвучкой поиграть. А Джейд ,судя по видео, вообще потеряла часть очарования.
Если ломанут комп-версию, то можно ещё раз пройти для ознакомления добавленных косяков (опять же, если озвучку русскую прикрутят, некоторые прям в восторге от озвучки, говорят, что лучше оригинала). Но, можно и сейчас сравнить с эмулятором.
хорошо так
Воду отвратительно сделали, в остальном все хорошо более менее.
Купил гифтом, за 1099 рублей.🙂 Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition
молодец
ну и херотень, тфу
когда римэк биошок? Следующий на очереди?