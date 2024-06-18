Новости о Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition появятся 20 июня

Более подробная информация о Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition появится в ближайшее время, во время мероприятия LRG3 2024. Если вы не в курсе, Limited Run Games — издатель, который специализируется на физических релизах игр, и они скоро проведут это мероприятие, чтобы продемонстрировать свою будущую линейку игр, включая Beyond Good & Evil. Посмотрите небольшой тизер с их официальной страницы в Twitter ниже.
Действие Beyond Good & Evil разворачивается на планете Хиллия, которую на протяжении веков терроризируют безжалостные пришельцы. Но местные власти не торопятся противостоять захватчикам, а вместо этого плетут заговор за заговором.
Главная героиня, репортёр Джейд, решает во что бы то ни стало докопаться до истины. Вооружившись лишь фотоаппаратом и посохом, она присоединяется к подпольному движению Сопротивления. Джейд предстоит раскрыть чудовищные правительственные секреты и столкнуться лицом к лицу с настоящим злом.
Игровой процесс сочетает элементы экшена и стелса. Игроку предстоит прокрадываться в запретные зоны, взламывать секретные терминалы, сражаться с охранниками при помощи посоха дай-дзе и командных комбо.
По мере продвижения по сюжету персонаж получает новые умения, улучшает экипировку и раскрывает всё больше подробностей о заговоре пришельцев с правительством Хиллии.
Главное оружие Джейд — её смелость, находчивость и стремление открыть людям глаза на правду.
Процессор: Intel Pentium III с тактовой частотой 700 МГц / AMD Athlon XP
Видеокарта: с 32 Мб видеопамяти
Оперативная память: 64 Мб
Звуковая карта: DirectX 9.0-совместимая
Место на диске: 2 Гб
DirectX: 9.0
Процессор: Intel Pentium III с тактовой частотой 1 ГГц / AMD Athlon XP
Видеокарта: со 128 Мб видеопамяти
Оперативная память: 256 Мб
Звуковая карта: DirectX 9.0-совместимая
Место на диске: 2 Гб
DirectX: 9.0
Лягушатники даже ленивый ремастер выпустить нормально не могут. А мы тут ремейки ждём.
это новость про то что скоро будет новость .Вдумайтесь .