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Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 533 оценки

Новости о Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition появятся 20 июня

monk70
Новости

Более подробная информация о Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition появится в ближайшее время, во время мероприятия LRG3 2024. Если вы не в курсе, Limited Run Games — издатель, который специализируется на физических релизах игр, и они скоро проведут это мероприятие, чтобы продемонстрировать свою будущую линейку игр, включая Beyond Good & Evil. Посмотрите небольшой тизер с их официальной страницы в Twitter ниже.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
spaMER_ID

Лягушатники даже ленивый ремастер выпустить нормально не могут. А мы тут ремейки ждём.

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vertehwost

это новость про то что скоро будет новость .Вдумайтесь .

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