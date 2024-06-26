Переиздание Beyond Good & Evil провалилось в Steam: игроки критикуют ограничения на ПК

В честь 20-летия культового приключения Beyond Good & Evil компания Ubisoft выпустила обновлённое переиздание игры с рядом улучшений. Новая версия отличается обновлённой графикой, переработанным управлением, новым режимом прохождения и улучшенным звуком. Однако, несмотря на все эти нововведения, проект не заинтересовал игроков на ПК. Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition в цифровом магазине Steam набрало скромное количество игроков, большинство из которых активно критикуют проект.
Согласно последним данным, пиковый онлайн обновлённого издания Beyond Good & Evil в Steam достиг 589 игроков. Этот показатель нельзя назвать значительным, особенно учитывая, что у оригинальной игры ситуация была не намного лучше — всего 274 пользователя. Куда более весомыми кажутся отзывы от игроков, которые остались недовольны техническим состоянием игры.
Сейчас у Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition более ста пользовательских обзоров, и только 63% из них положительные. Многие игроки отметили, что проект действительно хорошо выглядит благодаря визуальным улучшениям. Также пользователям понравилась производительность на Steam Deck и улучшенный звук. В то же время практически все игроки жалуются на обязательное требование подключения к Ubisoft Connect, которое мешает простому запуску. Среди других недостатков пользователи отметили искусственный лимит на 60 FPS и отсутствие поддержки ультрашироких мониторов.
лучше бы дерьмуво перестали пихать, убрали бы все это дно со всех игр
А вы обещаете не качать бесплатно в ответ?
конечно же нет
Неожиданно (нет).
Ограничили фпс?! Там или ретрограды среди программистов для которых 60 фпс это предел мечтаний, или движок настолько кривой, что при более 60 фпс ломается вся игра (например фпс привязан к физике). В любом случае, ограничение фпс на таких низких значениях это пережиток прошлого, от котрого пора бы уже избавиться.
Думаю для большинства комфортно 60фпс, далее уже жир, мне как минимум 60 вполне заходит во всех играх, до обновленя Fallout4 я очень был удивлен что игра норм не поддерживает даже 60 фпс, анимации были под 30 фпс если не ошибаюсь
Движок кривой. Анимации были изначально привязаны к 24 кадрам (даже не 30).
Напоминает ситуацию со старой трилогией GTA (тройка, VC, SA), в которой мнооогие вещи привязаны к 24 кадрам. Да даже Bloodborne (2015) привязан к 30 кадрам, без какого-либо буфера кадров.
Обычно свыше 30 для большинства проектов ломается физика, да и если она не ломается на 60, то не факт, что такого не будет при 120, а некоторые игры просто выше 30 не смотрятся, типо FFVIIR, где весь эффект мультфильма теряется.
Юбики просто не могут не обосраться на ровном месте.
как игра вообще? не играл ранее просто // Mikhail Tsyganov
шедевр с большой буквы
Великолепная. Все ещё помню как 20 лет назад получал люлей от роботов.
😁😁😁 // Mikhail Tsyganov
Оригинал хорош, попробуйте ремастер -- скорей всего, его можно будет найти на некоторых бесплатных ресурсах.
Сам ремастер, как пишут, не стоит покупки. Игра, по сути, ограничена FullHD разрешением и 60 fps. Плюс, в довесок, Ubisoft Connect лаунчер без которого игра не запускается -- возможно, это самый главный минус для части игроков.
Но есть и плюсы: перерисованы почти все материалы, добавлены некоторые enhanced вещи, вроде карты звёздного неба и т.п.
Если не играл раньше, то смысла мало, механики устарели на годы, как и дизайн, Уровень с заводом это просто бесконечный парад уныния и серости, приправленный обязательным и кривым стелсом, который отказывается заканчиваться.
Не понял на какие технические проблемы жалуются пользователи. Всё работает без лагов\фризов\вылетов на 2К60fps.
Очень радует что добавили достижения
Зашли новые скинчики на персонажей и транспорт
Жалко что нет русской озвучки, оно и понятно, права скорее всего остались у старой доброй БУКИ.
Покупал за касарик, всем доволен
Интересно было бы увидеть как игра выглядела бы с RTX
По мне, лишь бы багов не было. А остальное мелочи.
Проходил год назад оригинал 2003 года. Игрушка достойная, играл с полным переводом на русский. А переиздание не планировал в ближайшее время играть, надо еще глянуть потянет ли эта обновленная игра мои 4 ГБ ОЗУ, а потом и думать стоит ли оно того. В оригинале тоже графика в принципе не сильно устарела, и за счет мультяшности смотрится и сейчас хорошо.
Надо было конкретно все модели обновлять, а натягивание текстур мало кого спасает
В стим много чего проваливается годного. А данный проект как раз и должен быть провалится. Ибо мало кто в здравом уме будет платить за ремастер такой игры. Учитывая что это вроде как не первый ремастер...
Вы же на ровном месте, на бильярдном столе яму с roвнoм найдёте и в ней утонете // Александр Ковалёв
Зачем в сингле выше 60 ФПС?
вопросы на века, у людей кто в жизни не имел опыт 144+ фпс, те же люди спрашивают зачем 4к =)
как это мешает? они там уже упоролись что ли
все их игры там запускаются и всё нормально
хорошая новость, плохой игре - плохие продажи
ты перепутал, это не гейские врата 3
Почему ты называешь BGE плохой игрой?
Ну, немало людей жалуются на техническое состояние, особенно ближе к концу игры.