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Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 550 оценок

Переиздание Beyond Good & Evil провалилось в Steam: игроки критикуют ограничения на ПК

Gutsz
Новости

В честь 20-летия культового приключения Beyond Good & Evil компания Ubisoft выпустила обновлённое переиздание игры с рядом улучшений. Новая версия отличается обновлённой графикой, переработанным управлением, новым режимом прохождения и улучшенным звуком. Однако, несмотря на все эти нововведения, проект не заинтересовал игроков на ПК. Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition в цифровом магазине Steam набрало скромное количество игроков, большинство из которых активно критикуют проект.

Согласно последним данным, пиковый онлайн обновлённого издания Beyond Good & Evil в Steam достиг 589 игроков. Этот показатель нельзя назвать значительным, особенно учитывая, что у оригинальной игры ситуация была не намного лучше — всего 274 пользователя. Куда более весомыми кажутся отзывы от игроков, которые остались недовольны техническим состоянием игры.

Сейчас у Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition более ста пользовательских обзоров, и только 63% из них положительные. Многие игроки отметили, что проект действительно хорошо выглядит благодаря визуальным улучшениям. Также пользователям понравилась производительность на Steam Deck и улучшенный звук. В то же время практически все игроки жалуются на обязательное требование подключения к Ubisoft Connect, которое мешает простому запуску. Среди других недостатков пользователи отметили искусственный лимит на 60 FPS и отсутствие поддержки ультрашироких мониторов.

11
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Rorschach93

лучше бы дерьмуво перестали пихать, убрали бы все это дно со всех игр

6
ZAUSA

А вы обещаете не качать бесплатно в ответ?

-8
Rorschach93 ZAUSA

конечно же нет

0
ZAUSA Rorschach93

Неожиданно (нет).

0
H0micide

Ограничили фпс?! Там или ретрограды среди программистов для которых 60 фпс это предел мечтаний, или движок настолько кривой, что при более 60 фпс ломается вся игра (например фпс привязан к физике). В любом случае, ограничение фпс на таких низких значениях это пережиток прошлого, от котрого пора бы уже избавиться.

2
Челодой моловек 94

Думаю для большинства комфортно 60фпс, далее уже жир, мне как минимум 60 вполне заходит во всех играх, до обновленя Fallout4 я очень был удивлен что игра норм не поддерживает даже 60 фпс, анимации были под 30 фпс если не ошибаюсь

1
Danny Lamb

Движок кривой. Анимации были изначально привязаны к 24 кадрам (даже не 30).

Напоминает ситуацию со старой трилогией GTA (тройка, VC, SA), в которой мнооогие вещи привязаны к 24 кадрам. Да даже Bloodborne (2015) привязан к 30 кадрам, без какого-либо буфера кадров.

0
Kenn1y

Обычно свыше 30 для большинства проектов ломается физика, да и если она не ломается на 60, то не факт, что такого не будет при 120, а некоторые игры просто выше 30 не смотрятся, типо FFVIIR, где весь эффект мультфильма теряется.

0
Кей Овальд

Юбики просто не могут не обосраться на ровном месте.

2
yariko ookami
1
Пользователь ВКонтакте

как игра вообще? не играл ранее просто // Mikhail Tsyganov

1
Rorschach93

шедевр с большой буквы

1
A E

Великолепная. Все ещё помню как 20 лет назад получал люлей от роботов.

-1
Пользователь ВКонтакте A E

😁😁😁 // Mikhail Tsyganov

1
Danny Lamb

Оригинал хорош, попробуйте ремастер -- скорей всего, его можно будет найти на некоторых бесплатных ресурсах.

Сам ремастер, как пишут, не стоит покупки. Игра, по сути, ограничена FullHD разрешением и 60 fps. Плюс, в довесок, Ubisoft Connect лаунчер без которого игра не запускается -- возможно, это самый главный минус для части игроков.

Но есть и плюсы: перерисованы почти все материалы, добавлены некоторые enhanced вещи, вроде карты звёздного неба и т.п.

0
GraF68ru

Если не играл раньше, то смысла мало, механики устарели на годы, как и дизайн, Уровень с заводом это просто бесконечный парад уныния и серости, приправленный обязательным и кривым стелсом, который отказывается заканчиваться.

0
Glycharev Game

Не понял на какие технические проблемы жалуются пользователи. Всё работает без лагов\фризов\вылетов на 2К60fps.
Очень радует что добавили достижения
Зашли новые скинчики на персонажей и транспорт

Жалко что нет русской озвучки, оно и понятно, права скорее всего остались у старой доброй БУКИ.

Покупал за касарик, всем доволен
Интересно было бы увидеть как игра выглядела бы с RTX

1
Олег Дудин

По мне, лишь бы багов не было. А остальное мелочи.

0
yariko ookami

Проходил год назад оригинал 2003 года. Игрушка достойная, играл с полным переводом на русский. А переиздание не планировал в ближайшее время играть, надо еще глянуть потянет ли эта обновленная игра мои 4 ГБ ОЗУ, а потом и думать стоит ли оно того. В оригинале тоже графика в принципе не сильно устарела, и за счет мультяшности смотрится и сейчас хорошо.

0
Случайный Игрок

Надо было конкретно все модели обновлять, а натягивание текстур мало кого спасает

0
Egik81

В стим много чего проваливается годного. А данный проект как раз и должен быть провалится. Ибо мало кто в здравом уме будет платить за ремастер такой игры. Учитывая что это вроде как не первый ремастер...

0
Пользователь ВКонтакте

Вы же на ровном месте, на бильярдном столе яму с roвнoм найдёте и в ней утонете // Александр Ковалёв

-1
Kenn1y

Зачем в сингле выше 60 ФПС?

-1
ValSpain

вопросы на века, у людей кто в жизни не имел опыт 144+ фпс, те же люди спрашивают зачем 4к =)

0
JohnTornton

как это мешает? они там уже упоролись что ли
все их игры там запускаются и всё нормально

-3
Гемор

хорошая новость, плохой игре - плохие продажи

-10
Гейские врата 3 шлак

ты перепутал, это не гейские врата 3

-4
Glycharev Game

Почему ты называешь BGE плохой игрой?

0
Ziyter7 Glycharev Game

Ну, немало людей жалуются на техническое состояние, особенно ближе к концу игры.

0