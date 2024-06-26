Переиздание Beyond Good & Evil провалилось в Steam: игроки критикуют ограничения на ПК

Действие Beyond Good & Evil разворачивается на планете Хиллия, которую на протяжении веков терроризируют безжалостные пришельцы. Но местные власти не торопятся противостоять захватчикам, а вместо этого плетут заговор за заговором.

Главная героиня, репортёр Джейд, решает во что бы то ни стало докопаться до истины. Вооружившись лишь фотоаппаратом и посохом, она присоединяется к подпольному движению Сопротивления. Джейд предстоит раскрыть чудовищные правительственные секреты и столкнуться лицом к лицу с настоящим злом.

Игровой процесс сочетает элементы экшена и стелса. Игроку предстоит прокрадываться в запретные зоны, взламывать секретные терминалы, сражаться с охранниками при помощи посоха дай-дзе и командных комбо.

По мере продвижения по сюжету персонаж получает новые умения, улучшает экипировку и раскрывает всё больше подробностей о заговоре пришельцев с правительством Хиллии.

Главное оружие Джейд — её смелость, находчивость и стремление открыть людям глаза на правду.