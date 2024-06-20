Переиздание Beyond Good & Evil выйдет 25 июня на ПК и консолях

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC 25 июня, объявила Ubisoft.
Отправляйтесь в удивительный мир Хиллиса в роли репортера Джейд, чтобы расследовать загадочные нападения пришельцев вместе с такими колоритными персонажами, как ее приемный дядя Пей'дж или доблестный Хьюберт Эйч.
Отправляйтесь в это эпическое приключение в разрешении до 4K, 60 кадров в секунду, с улучшенной графикой, управлением и звуком, а также с совершенно новыми функциями автосохранения и Кросс-платформенные сохранения.
Получите новые эксклюзивные награды, исследуя планету, и узнайте больше о прошлом Джейд в новом поиске сокровищ по всему Хиллису.
Проверьте свои навыки на прочность благодаря новому режиму ускоренного прохождения и обновленным достижениям, а также узнайте больше о разработке игры и секретах в юбилейной галерее!
Вооружившись дай-дзё и верным фотоаппаратом, Джейд будет свободно исследовать Хиллис, сражаться с большими и маленькими существами, проникать в опасные зоны, решать загадочные головоломки, играть в увлекательные мини-игры, соревноваться с лучшими пилотами кораблей на воздушной подушке и фотографировать все происходящее.
Ну тогда не зря убрали старую часть с продаж:D Ubisoft любит так делать, да впрочем многие выпуская ремейк/ремастер думая что это поможет им продажам. Вот только когда оказывается что он сделан весьма дурно...
Тоже небось с Denuvo?
Я не удивлюсь.
И попутно удалили из продажи старый, что же это напоминает? Ах да дрянь ремастеры которые не смогли затмить оригиналы.
Этож просто чтобы с новым разрешением запустилось // Илья Дроздов
Где-то 3 месяца назад устанавливал, была очень устаревшей в тех плане, переиздание пройду при релизе сразу
Скачал, посмотрел и всё никак не собрался пройти оригинал, а тут переиздание. Ждём на торрентах.