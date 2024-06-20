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Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 533 оценки

Переиздание Beyond Good & Evil выйдет 25 июня на ПК и консолях

butcher69
Новости

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC 25 июня, объявила Ubisoft.

Отправляйтесь в удивительный мир Хиллиса в роли репортера Джейд, чтобы расследовать загадочные нападения пришельцев вместе с такими колоритными персонажами, как ее приемный дядя Пей'дж или доблестный Хьюберт Эйч.

Отправляйтесь в это эпическое приключение в разрешении до 4K, 60 кадров в секунду, с улучшенной графикой, управлением и звуком, а также с совершенно новыми функциями автосохранения и Кросс-платформенные сохранения.

Получите новые эксклюзивные награды, исследуя планету, и узнайте больше о прошлом Джейд в новом поиске сокровищ по всему Хиллису.

Проверьте свои навыки на прочность благодаря новому режиму ускоренного прохождения и обновленным достижениям, а также узнайте больше о разработке игры и секретах в юбилейной галерее!

Вооружившись дай-дзё и верным фотоаппаратом, Джейд будет свободно исследовать Хиллис, сражаться с большими и маленькими существами, проникать в опасные зоны, решать загадочные головоломки, играть в увлекательные мини-игры, соревноваться с лучшими пилотами кораблей на воздушной подушке и фотографировать все происходящее.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
bohdan2015

Ну тогда не зря убрали старую часть с продаж:D Ubisoft любит так делать, да впрочем многие выпуская ремейк/ремастер думая что это поможет им продажам. Вот только когда оказывается что он сделан весьма дурно...

1
kongydong

Тоже небось с Denuvo?

0
ugf16349

Я не удивлюсь.

2
TheLokich

И попутно удалили из продажи старый, что же это напоминает? Ах да дрянь ремастеры которые не смогли затмить оригиналы.

0
Пользователь ВКонтакте

Этож просто чтобы с новым разрешением запустилось // Илья Дроздов

2
Челодой моловек 94

Где-то 3 месяца назад устанавливал, была очень устаревшей в тех плане, переиздание пройду при релизе сразу

0
canismajorisvy

Скачал, посмотрел и всё никак не собрался пройти оригинал, а тут переиздание. Ждём на торрентах.

0