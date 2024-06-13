Похоже, релиз Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition не за горами

Помните, как Ubisoft анонсировала Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition в прошлом году после того, как вся информация просочилась в сеть? Издатель сказал, что мы услышим больше о ремастере в 2024 году, но с тех пор он хранит молчание по этому поводу.
Однако игра теперь снова появилась в недавно обнаруженном списке трофеев, который можно просмотреть на таких сайтах отслеживания, как Exophase. Чаще всего внезапное появление полного списка трофеев означает, что релиз игры неизбежен. Согласно новой статье, в игре будет 35 различных трофеев.
По сообщению известного инсайдера Тома Хендерсона, обновлённую версию классической игры 2003 года планировалось выпустить 10 июня во время презентации Ubisoft Forward, но этому помешали какие-то технические проблемы.
У Ubisoft как всегда всё через одно место держат марку
давно ждём