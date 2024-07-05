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Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 557 оценок

Пользователи работают над переносом дубляжа Буки для Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition - уже вышла бета-версия

AceTheKing
Новости

Недавно состоялся выход Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition от компании Ubisoft. В отличии от оригинальной игры, для которой была доступна русская озвучка от Буки, в ремастере французский издатель ограничился лишь переводом в виде русских субтитров.

Но как стало известно, пользователи уже работают над адаптацией русской озвучки от Буки для ремастера и активно занимаются портированием дубляжа: на данный момент адаптировано уже большинство фраз, но еще встречаются ошибки. Так же пользователи озвучили нейросетью фразы из нового квеста, который добавили в переиздание - таким образом новое задание тоже не останется без русской озвучки.

Озвучка работает как с PC-версией ремастер, так и с Switch-версией игры (в том числе через эмулятор).

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Rorschach93

жаль защиту никто не обходит больше

4
Abarmot90

20$ это не дорого

-8
Гемор Abarmot90

Для древнего гамна мамонта это лютый бешеный оверпрайс. Такое должно сливаться за 1-2 бакса, не более или раздаваться бесплатно пользователям какой-нить площадки, еще и в ноги должны игрокам кланяться и благодарить.

0
Abarmot90 Гемор

Если г.... зачем тогда новости читать про г....? Можешь ведь вымазаться

1
Abarmot90

Зачем?

-1
Rorschach93 Abarmot90

дорого очень, тем более оригиналу 21 год, тут и техника дорогая, инет тоже, соответственно всё электронное бесплатно только

0
Юрий Пенкин

на прошитой пс4 тоже можно сделать

0
Rorschach93

не у всех консоли есть

0