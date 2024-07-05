Пользователи работают над переносом дубляжа Буки для Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition - уже вышла бета-версия

Приключенческая игра, события которой разворачиваются на далёкой планете Хиллия. Этот мир, веками страдающий от нашествий безжалостных инопланетных захватчиков, погряз в паутине интриг и заговоров местных властей, чьи действия вызывают всё больше вопросов.

В этой напряжённой обстановке игрокам предстоит взять на себя роль Джейд — отважной героини, чьё уникальное снаряжение сочетает в себе древний посох дай-дзе и современную фотокамеру. Эти инструменты становятся ключом к раскрытию тайн Хиллии и противостоянию загадочным пришельцам из ДумЦ. При этом Джейд не одинока в своём приключении: её сопровождают колоритные персонажи, среди которых выделяются Пей'Дж, её приемный дядя, и отважный Аш-Два. Каждый из них вносит свой уникальный вклад в развитие сюжета, обогащая историю глубокими взаимоотношениями и личными мотивациями.

Игровой процесс Beyond Good & Evil отличается многогранностью, органично сочетая различные элементы геймплея. Исследование обширного мира Хиллии перемежается с динамичными боевыми столкновениями против разнообразных противников. Игрокам придётся не только сражаться в открытую, но и применять навыки скрытного проникновения в опасные зоны, что добавляет игре элемент тактического планирования.

Другой особенностью геймплея является возможность фотографировать окружающий мир. Эта игровая механика играет ключевую роль в развитии сюжета, позволяя Джейд собирать доказательства и раскрывать тайны Хиллии.

Также для разнообразия игрового опыта разработчики включили в игру серию мини-игр, среди которых особое место занимают гонки на транспорте с воздушной подушкой.