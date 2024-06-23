Появилось сравнение Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition с HD-версией игры

20 июня состоялась презентация Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, на которой Ubisoft продемонстрировала новые кадры из переиздания, а так же озвучила платформы и дату выхода ремастера.
В сети появилось видео со сравнениями 20th Anniversary Edition и HD-версии игры, которая вышла в 2011 году на PS3 и Xbox 360. В ремастере были заметно улучшены текстуры, освещение, окружение, вода и модели персонажей. При этом анимации, эффекты и постановка катсцен, по всей видимости, остались прежними.
Ubisoft подтвердила, что ремастер будет работать в 4K и 60 FPS, а так же получит улучшенное управление и звук, автосохранения, поддержку кроссплатформенных сохранений, больше 20 новых достижений, режим прохождения на время, галерею и новое задание, которое свяжет игру с сиквелом.
Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition выйдет 25 июня на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Не удивлюсь, если они денуву повесят
Учитывая, что ремастер выходит и на Switch - Denuvo им не поможет) Впрочем Ubisoft любит выбрасывать деньги на ветер, годами защищая даже взломанное старье.
Хотя те же ремастеры AC3 и AC Liberation вышли без Denuvo - есть вероятность, что и BGE выпустят без защиты.
Уверен на 100%, что поставят у них договор и они автоматом её на каждую свою игру ставят.
Чë вам опять не нравится? Норм же, будто картинка чëтче стала. Да, это конечно не ремейк, но для HD издания неплохо. Вспомните тот же remaster (не ремейк) The last of us для ps 4, просто на по*уй решейд накатили и продали. Здесь же видно, что над игрой работали.
Это же современные юбики. Уверен, они найдут способ и тут обосраться.
Что? Она теперь не темнокожая??
Сексисткая, не толерантная игра, диз
Смотреть сравнение ремейка и оригинала в плеере пегача - отдельный вид удовольствия.
Адепты фулл хд моников не согласны.😃
как заявляют разрабы будет 4к 60 фпс))ахахахахха она в оригинеле работает в 4к 60 кадров я ее на стриме проходил))) лучше бы ремейк сделали))))
Хоть один ремейк Ubisoft назови? // Lexa Kolesnik
Мультяшный стиль пропал. Все цвета стали более блеклыми.
Стало лишь красивее без этой ядерной насыщенности в жёлтый. // Андрей Абрамов
Первый раз вижу ленивый ремастер ленивого ремастера.
че-то, визуально, нафиг ненужный какой-то ремастер
Мда, оригинал то даже лучше смотрится, чище как-то, а в ремастере будто васянский мод накатили