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Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 538 оценок

Появилось сравнение Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition с HD-версией игры

AceTheKing
Новости

20 июня состоялась презентация Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, на которой Ubisoft продемонстрировала новые кадры из переиздания, а так же озвучила платформы и дату выхода ремастера.

В сети появилось видео со сравнениями 20th Anniversary Edition и HD-версии игры, которая вышла в 2011 году на PS3 и Xbox 360. В ремастере были заметно улучшены текстуры, освещение, окружение, вода и модели персонажей. При этом анимации, эффекты и постановка катсцен, по всей видимости, остались прежними.

Ubisoft подтвердила, что ремастер будет работать в 4K и 60 FPS, а так же получит улучшенное управление и звук, автосохранения, поддержку кроссплатформенных сохранений, больше 20 новых достижений, режим прохождения на время, галерею и новое задание, которое свяжет игру с сиквелом.

Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition выйдет 25 июня на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

20
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
agula98

Не удивлюсь, если они денуву повесят

11
AceTheKing

Учитывая, что ремастер выходит и на Switch - Denuvo им не поможет) Впрочем Ubisoft любит выбрасывать деньги на ветер, годами защищая даже взломанное старье.

Хотя те же ремастеры AC3 и AC Liberation вышли без Denuvo - есть вероятность, что и BGE выпустят без защиты.

10
KnDiman

Уверен на 100%, что поставят у них договор и они автоматом её на каждую свою игру ставят.

0
Jarvis666

Чë вам опять не нравится? Норм же, будто картинка чëтче стала. Да, это конечно не ремейк, но для HD издания неплохо. Вспомните тот же remaster (не ремейк) The last of us для ps 4, просто на по*уй решейд накатили и продали. Здесь же видно, что над игрой работали.

5
Ziyter7

Это же современные юбики. Уверен, они найдут способ и тут обосраться.

1
WarCraf4er

Что? Она теперь не темнокожая??

2
Keltas_Mizri

Сексисткая, не толерантная игра, диз

0
VaZZers

Смотреть сравнение ремейка и оригинала в плеере пегача - отдельный вид удовольствия.

2
Keltas_Mizri

Адепты фулл хд моников не согласны.😃

0
Darkman1701

как заявляют разрабы будет 4к 60 фпс))ахахахахха она в оригинеле работает в 4к 60 кадров я ее на стриме проходил))) лучше бы ремейк сделали))))

-1
Пользователь ВКонтакте

Хоть один ремейк Ubisoft назови? // Lexa Kolesnik

0
Dimitry Arsenev

Мультяшный стиль пропал. Все цвета стали более блеклыми.

-2
Пользователь ВКонтакте

Стало лишь красивее без этой ядерной насыщенности в жёлтый. // Андрей Абрамов

6
Uilenspiegel

Первый раз вижу ленивый ремастер ленивого ремастера.

-3
RoboB

че-то, визуально, нафиг ненужный какой-то ремастер

-6
NorthSable

Мда, оригинал то даже лучше смотрится, чище как-то, а в ремастере будто васянский мод накатили

-7