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Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9 534 оценки

В обновлённой версии Beyond Good and Evil появится "сюжетная связь" со второй частью

monk70
Новости

После множества утечек и намеков на его существование ремастер Beyond Good and Evil наконец-то был подтвержден к выпуску в этом месяце. Однако анонс принес заметный сюрприз: Ubisoft не только настаивает на том, что Beyond Good and Evil 2 все еще существует, издатель даже добавляет новую миссию в оригинальную игру, чтобы помочь подготовить сюжет приквела.

Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition выйдет 25 июня на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch и ПК. В ней есть множество ожидаемых улучшений, включая поддержку 60 FPS и разрешения 4K, и, судя по трейлеру, она находится в гораздо лучшем состоянии, чем версия, которая просочилась в сеть в прошлом году.

На официальном сайте Ubisoft сообщает, что ремастер позволит нам «узнать больше о детстве Джейд и ее связи с Beyond Good & Evil 2 благодаря новой охоте за сокровищами по всему Хиллизу. Собирайте эксклюзивные косметические награды по мере прохождения игры и исследования планеты». В пресс-релизе добавляется, что эта новая миссия «также раскрывает больше о повествовательной связи с Beyond Good & Evil 2, показывая неизменную приверженность Ubisoft франшизе».

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Makar_AS8

Если Юбики обосрутся и тут....То это будет полное фиаско. У них хоть одна игра прошла без скандалов?)

0
Челодой моловек 94

Первые серии PoP, первые серии AC и SCell

1
Famiclone

О каких скандалах речь? Да, они в основном выпускают мусор и провалы идут чередой, но прям скандалы?! Не помню ничего скандального

0
Viking90 Famiclone

А как же первый Watch Dogs? Был еще тот скандал. Когда они урезали графен на релизе.

0