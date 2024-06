В обновлённой версии Beyond Good and Evil появится "сюжетная связь" со второй частью

После множества утечек и намеков на его существование ремастер Beyond Good and Evil наконец-то был подтвержден к выпуску в этом месяце. Однако анонс принес заметный сюрприз: Ubisoft не только настаивает на том, что Beyond Good and Evil 2 все еще существует, издатель даже добавляет новую миссию в оригинальную игру, чтобы помочь подготовить сюжет приквела.

Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition выйдет 25 июня на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch и ПК. В ней есть множество ожидаемых улучшений, включая поддержку 60 FPS и разрешения 4K, и, судя по трейлеру, она находится в гораздо лучшем состоянии, чем версия, которая просочилась в сеть в прошлом году.

На официальном сайте Ubisoft сообщает, что ремастер позволит нам «узнать больше о детстве Джейд и ее связи с Beyond Good & Evil 2 благодаря новой охоте за сокровищами по всему Хиллизу. Собирайте эксклюзивные косметические награды по мере прохождения игры и исследования планеты». В пресс-релизе добавляется, что эта новая миссия «также раскрывает больше о повествовательной связи с Beyond Good & Evil 2, показывая неизменную приверженность Ubisoft франшизе».