Beyond Good & Evil 2 не пострадала от реформ Ubisoft - креативный директор прервал молчание

Креативный директор Beyond Good & Evil 2 Фавзи Месмар впервые прокомментировал масштабную реорганизацию Ubisoft, на фоне которой компания отменила и отложила ряд проектов, закрыла студии и объявила о сокращениях, в том числе о планируемой потере около 200 рабочих мест в парижском офисе.

В сообщении на LinkedIn Месмар заверил, что команда Beyond Good & Evil 2 и сама игра не пострадали от изменений внутри компании. По его словам, разработка продолжается в обычном режиме под руководством студии Ubisoft Montpellier.

При этом он признался, что ему тяжело видеть последствия реструктуризации для коллег: Месмар отметил, что опечален отменами, затронувшими сотрудников Ubisoft и индустрии в целом, и призвал поддерживать друг друга в этот период.

Ранее Ubisoft объявила о новой структуре компании с разделением на пять «творческих домов» (Creative Houses), объединяющих франшизы по жанрам и аудитории. Beyond Good & Evil вошла в Creative House 4 — направление, ориентированное на сюжетные и фэнтезийные игры. Туда же отнесли Anno, Might & Magic, Rayman и Prince of Persia.

Разработка Beyond Good & Evil 2 остаётся одной из самых долгих в индустрии. Игра находится в производстве с 2007 года: проект пережил паузы, смену руководителей, уход создателя серии Мишеля Анселя и смерть креативного лидера Эмиля Мореля. В последние годы Ubisoft вновь активизировала работу над сиквелом, а персонажи игры появились в Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition.

Тем не менее, даже спустя почти два десятилетия после начала разработки у Beyond Good & Evil 2 всё ещё нет даты релиза. По словам Месмара, команда «сохраняет приверженность и сосредоточенность» на создании достойной игры для фанатов.