Beyond Good & Evil 2 пережила массовые отмены в Ubisoft и всё ещё находится в разработке

Журналист и инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Beyond Good & Evil 2 не попала под последнюю волну отмен проектов в Ubisoft и на данный момент остаётся в активной разработке. Информацией он поделился через Insider Gaming на фоне масштабной реструктуризации внутри компании.

Beyond Good & Evil 2 давно считается одним из самых проблемных и затянувшихся проектов Ubisoft. С момента первого анонса в мае 2008 года прошло более 17 лет, однако текущая версия игры разрабатывается примерно с 2017 года — что всё равно означает 8–9 лет производства.

Недавние изменения внутри Ubisoft привели к отмене сразу шести игр, включая ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. Несмотря на это, по данным Хендерсона, руководство компании решило сохранить Beyond Good & Evil 2, считая, что у проекта всё ещё есть потенциал.

Разработка сопровождалась серьёзными трудностями. В 2023 году студия Ubisoft Montpellier оказалась под расследованием из-за массового выгорания сотрудников и большого числа больничных. Постоянные перезапуски, смены направления и переносы сроков заметно сказались на ходе разработки.

По информации источников Insider Gaming, общие затраты на Beyond Good & Evil 2 могли превысить 500 миллионов долларов, что делает игру одним из самых дорогих проектов Ubisoft. Несмотря на это, компания пока считает расходы оправданными.

Когда Beyond Good & Evil 2 выйдет — неизвестно. Том Хендерсон подчёркивает, что релиз может быть отложен ещё на несколько лет, но главное на данный момент — проект не отменён и продолжает существовать, вопреки опасениям фанатов и недавним решениям Ubisoft.