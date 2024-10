Beyond Good & Evil 2 всё ещё жива: у игры появился новый творческий директор

Ubisoft не собирается сдаваться. Компания в очередной раз заверила игроков, что разработка Beyond Good & Evil 2 продолжается, и даже назначила нового творческого директора. Им стал Фавзи Месмара, известный по работе над серией Battlefield и Star Wars Battlefront 2. В 2021 году он покинул пост руководителя отдела дизайна DICE и присоединился к Ubisoft в качестве редакционного вице-президента.

Судьба Beyond Good & Evil 2 давно стала притчей во языцех в игровой индустрии. С момента первого анонса в 2008 году прошло уже 16 лет, а воз, как говорится, и ныне там. По информации инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft даже перебросила на проект часть недавно закрытой команды Prince of Persia: The Lost Crown.

Кстати, вышедшее летом переиздание Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition тоже намекает на то, что сиквел не забыт. В юбилейной версии появилась новая охота за сокровищами, которая, как утверждают разработчики, имеет прямое отношение к пиратской тематике Beyond Good & Evil 2.