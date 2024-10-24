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Beyond Good & Evil 2 TBA
Экшен, Адвенчура, Открытый мир, Научная фантастика
8.6 585 оценок

Beyond Good & Evil 2 всё ещё жива: у игры появился новый творческий директор

Lunersun
Новости

Ubisoft не собирается сдаваться. Компания в очередной раз заверила игроков, что разработка Beyond Good & Evil 2 продолжается, и даже назначила нового творческого директора. Им стал Фавзи Месмара, известный по работе над серией Battlefield и Star Wars Battlefront 2. В 2021 году он покинул пост руководителя отдела дизайна DICE и присоединился к Ubisoft в качестве редакционного вице-президента.

Судьба Beyond Good & Evil 2 давно стала притчей во языцех в игровой индустрии. С момента первого анонса в 2008 году прошло уже 16 лет, а воз, как говорится, и ныне там. По информации инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft даже перебросила на проект часть недавно закрытой команды Prince of Persia: The Lost Crown.

Слух: бывшая команда Prince of Persia: The Lost Crown поработает над ремейком Rayman и новой Ghost Recon

Кстати, вышедшее летом переиздание Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition тоже намекает на то, что сиквел не забыт. В юбилейной версии появилась новая охота за сокровищами, которая, как утверждают разработчики, имеет прямое отношение к пиратской тематике Beyond Good & Evil 2.

В обновлённой версии Beyond Good and Evil появится "сюжетная связь" со второй частью
-6
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
001fess

Им надо похоронного директора уже нанимать.

2
Пользователь ВКонтакте

Yobaсофт мёртв, а биянд ещё нет // Александр Ковалёв

0
HiopsNerevar

Боюсь без Анселя будет уже не то. Если только он им в подарок весь сюжет не разложил перед уходом.

0
BluntZebulon

Давно пора закопать стюардессу

0
Олег Дудин

Да неужели? Без Анселя всё равно толковой игры не выйдет. Юбики разучились творить, клепают одни бездушные поделки с повесткой.

0
Lady_Leda

Их игра про пиратов показала, что такой проект надо просто закрывать, ведь по итогу выпустят наспех спитое непотребство.

-1
OPen man

почтимертвая компашка решила на на своем старом тайтле попробовать вылезти из могилы. думаю это им не поможет.

-2
Alex40001

ну ща тенцен купит и все наладится

-2
Alex40001

она по наследству перейдет их детям

-2
Пользователь ВКонтакте

Это мумаëбина такая-же как с пиратами. 15 лет разработки и на выходе трижды перевареный кал. Если вобше выдет. Руководство юбиков сами к этому пришли. 🤷 // Дмитрий Белоусов

-2