Beyond Good & Evil 2 всё ещё жива: у игры появился новый творческий директор

Ubisoft не собирается сдаваться. Компания в очередной раз заверила игроков, что разработка Beyond Good & Evil 2 продолжается, и даже назначила нового творческого директора. Им стал Фавзи Месмара, известный по работе над серией Battlefield и Star Wars Battlefront 2. В 2021 году он покинул пост руководителя отдела дизайна DICE и присоединился к Ubisoft в качестве редакционного вице-президента.
Судьба Beyond Good & Evil 2 давно стала притчей во языцех в игровой индустрии. С момента первого анонса в 2008 году прошло уже 16 лет, а воз, как говорится, и ныне там. По информации инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft даже перебросила на проект часть недавно закрытой команды Prince of Persia: The Lost Crown.
Кстати, вышедшее летом переиздание Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition тоже намекает на то, что сиквел не забыт. В юбилейной версии появилась новая охота за сокровищами, которая, как утверждают разработчики, имеет прямое отношение к пиратской тематике Beyond Good & Evil 2.
Им надо похоронного директора уже нанимать.
Yobaсофт мёртв, а биянд ещё нет // Александр Ковалёв
Боюсь без Анселя будет уже не то. Если только он им в подарок весь сюжет не разложил перед уходом.
Давно пора закопать стюардессу
Да неужели? Без Анселя всё равно толковой игры не выйдет. Юбики разучились творить, клепают одни бездушные поделки с повесткой.
Их игра про пиратов показала, что такой проект надо просто закрывать, ведь по итогу выпустят наспех спитое непотребство.
почтимертвая компашка решила на на своем старом тайтле попробовать вылезти из могилы. думаю это им не поможет.
ну ща тенцен купит и все наладится
она по наследству перейдет их детям
Это мумаëбина такая-же как с пиратами. 15 лет разработки и на выходе трижды перевареный кал. Если вобше выдет. Руководство юбиков сами к этому пришли. 🤷 // Дмитрий Белоусов