Хендерсон утверждает, что новый трейлер Beyond Good & Evil 2 пылится на полке уже год

На днях известный инсайдер игровой индустрии Том Хендерсон поделился любопытной информацией о судьбе одного из самых ожидаемых и загадочных проектов Ubisoft — Beyond Good & Evil 2. По его словам, ещё около года назад французская компания подготовила трейлер игры, который, однако, по неясным причинам до сих пор не был представлен широкой публике.
Хендерсон, известный своими связями в игровой индустрии и достоверными утечками, выразил осторожный оптимизм по поводу возможности увидеть этот трейлер на одной из грядущих игровых презентаций. Однако инсайдер честно признался, что не располагает точными сведениями о текущем состоянии разработки Beyond Good & Evil 2, и не может с уверенностью утверждать, что долгожданная демонстрация игрового процесса состоится в ближайшем будущем.
Помимо туманных перспектив сиквела, Хендерсон также напомнил о другом проекте Ubisoft во вселенной Beyond Good & Evil — переиздании первой части серии. Анонсированное ещё в 2023 году улучшенное издание оригинальной игры планировалось приурочить к 20-летнему юбилею франшизы, но, к сожалению, эти планы так и не воплотились в жизнь.
Учитывая неопределённость вокруг Beyond Good & Evil 2 и более реальные сроки работы над переизданием, можно предположить, что в ближайшее время Ubisoft скорее порадует фанатов обновлённой версией первой части, нежели полноценной демонстрацией долгостроя. Впрочем, в непредсказуемом мире игровой индустрии нельзя исключать и приятные сюрпризы.
Дайте им уже умереть. Там даже переиздание похоже косоруко сделано, а уж о чём-то новом можно смело забыть.
Если речь о ремастере, то там были только слухи
Блять, ubisoft вообще могут делать что-то кроме assassin's creed и far cry. Ремейк принца персии- 3 раз переделывают , beyond good and evil 2 - то же им не по зубам, прошло 16 лет а они до сих пор ничего нового не показали, ремастер beyond good and evil - даже ремастер игры ubisoft не может осилить. И в итоге все что мы увидим на презентации- средняя игра по зв, assassin's creed с чёрным самураем и новый контент для их лайв сервисных помоек.
Вот бы саму юбисофт задвинуть на полку пылиться, а все её культовые франшизы отдать умелым творцам, у кого прямые руки из нужного места растут.
если бы он существовал, он бы был слит давно
Ещё одна игра на инвестиции какой-то страны и по этому они не могут прекратить её разработку 🤔🤔 // Виктор Бароменский
Не надо уже,спасибо. // Мурат Хашкулов