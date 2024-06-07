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Beyond Good & Evil 2 TBA
Экшен, Адвенчура, Открытый мир, Научная фантастика
8.6 578 оценок

Хендерсон утверждает, что новый трейлер Beyond Good & Evil 2 пылится на полке уже год

Lunersun
Новости

На днях известный инсайдер игровой индустрии Том Хендерсон поделился любопытной информацией о судьбе одного из самых ожидаемых и загадочных проектов Ubisoft — Beyond Good & Evil 2. По его словам, ещё около года назад французская компания подготовила трейлер игры, который, однако, по неясным причинам до сих пор не был представлен широкой публике.

Хендерсон, известный своими связями в игровой индустрии и достоверными утечками, выразил осторожный оптимизм по поводу возможности увидеть этот трейлер на одной из грядущих игровых презентаций. Однако инсайдер честно признался, что не располагает точными сведениями о текущем состоянии разработки Beyond Good & Evil 2, и не может с уверенностью утверждать, что долгожданная демонстрация игрового процесса состоится в ближайшем будущем.

Помимо туманных перспектив сиквела, Хендерсон также напомнил о другом проекте Ubisoft во вселенной Beyond Good & Evil — переиздании первой части серии. Анонсированное ещё в 2023 году улучшенное издание оригинальной игры планировалось приурочить к 20-летнему юбилею франшизы, но, к сожалению, эти планы так и не воплотились в жизнь.

Учитывая неопределённость вокруг Beyond Good & Evil 2 и более реальные сроки работы над переизданием, можно предположить, что в ближайшее время Ubisoft скорее порадует фанатов обновлённой версией первой части, нежели полноценной демонстрацией долгостроя. Впрочем, в непредсказуемом мире игровой индустрии нельзя исключать и приятные сюрпризы.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Gords

Дайте им уже умереть. Там даже переиздание похоже косоруко сделано, а уж о чём-то новом можно смело забыть.

0
K0t Felix

Если речь о ремастере, то там были только слухи

0
vlad777y665655

Блять, ubisoft вообще могут делать что-то кроме assassin's creed и far cry. Ремейк принца персии- 3 раз переделывают , beyond good and evil 2 - то же им не по зубам, прошло 16 лет а они до сих пор ничего нового не показали, ремастер beyond good and evil - даже ремастер игры ubisoft не может осилить. И в итоге все что мы увидим на презентации- средняя игра по зв, assassin's creed с чёрным самураем и новый контент для их лайв сервисных помоек.

0
WittyOrvilleton

Вот бы саму юбисофт задвинуть на полку пылиться, а все её культовые франшизы отдать умелым творцам, у кого прямые руки из нужного места растут.

0
J Jonah Jameson
пылится на полке уже год

если бы он существовал, он бы был слит давно

-1
Пользователь ВКонтакте

Ещё одна игра на инвестиции какой-то страны и по этому они не могут прекратить её разработку 🤔🤔 // Виктор Бароменский

-1
Пользователь ВКонтакте

Не надо уже,спасибо. // Мурат Хашкулов

-2