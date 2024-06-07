Хендерсон утверждает, что новый трейлер Beyond Good & Evil 2 пылится на полке уже год

На днях известный инсайдер игровой индустрии Том Хендерсон поделился любопытной информацией о судьбе одного из самых ожидаемых и загадочных проектов Ubisoft — Beyond Good & Evil 2. По его словам, ещё около года назад французская компания подготовила трейлер игры, который, однако, по неясным причинам до сих пор не был представлен широкой публике.

Хендерсон, известный своими связями в игровой индустрии и достоверными утечками, выразил осторожный оптимизм по поводу возможности увидеть этот трейлер на одной из грядущих игровых презентаций. Однако инсайдер честно признался, что не располагает точными сведениями о текущем состоянии разработки Beyond Good & Evil 2, и не может с уверенностью утверждать, что долгожданная демонстрация игрового процесса состоится в ближайшем будущем.

Помимо туманных перспектив сиквела, Хендерсон также напомнил о другом проекте Ubisoft во вселенной Beyond Good & Evil — переиздании первой части серии. Анонсированное ещё в 2023 году улучшенное издание оригинальной игры планировалось приурочить к 20-летнему юбилею франшизы, но, к сожалению, эти планы так и не воплотились в жизнь.

Учитывая неопределённость вокруг Beyond Good & Evil 2 и более реальные сроки работы над переизданием, можно предположить, что в ближайшее время Ubisoft скорее порадует фанатов обновлённой версией первой части, нежели полноценной демонстрацией долгостроя. Впрочем, в непредсказуемом мире игровой индустрии нельзя исключать и приятные сюрпризы.