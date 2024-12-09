Мишель Ансель объяснил, что пошло не так с Beyond Good & Evil 2

Дизайнер видеоигр Мишель Ансель в первую очередь известен своей работой над Rayman, Beyond Good & Evil и Rabbids, хотя он также стал печально известен двумя крупными провалившимися проектами, связанными с его именем: Beyond Good & Evil 2 и WiLD.

Ансель ушел из игровой индустрии в сентябре 2020 года после обвинений в токсичном управлении. С тех пор он был занят чем-то совершенно другим: экологическим проектом по сохранению природы. Однако французский сайт Superpouvoir сумел взять у него интервью, чтобы обсудить вышеупомянутые неудачные игровые проекты.

Когда дело доходит до Beyond Good & Evil 2, Мишель Ансель упомянул проблемы с другими ключевыми фигурами в студии Ubisoft Montpellier. По-видимому, они не смогли договориться об едином видении игры.

На BGE2 было слишком много проблем между менеджерами. Художественный руководитель хотел постоянно все переделывать, игровой директор хотел сделать игру с генерируемыми подземельями, а я мечтал о космическом приключении. Мы просто не могли договориться, и игровой директор направил проект в других направлениях.



В такой ситуации команды оказываются в затруднительном положении и даже не знают, кто главный и принимает решения. Продюсер должен был разобраться во всем, но этого не произошло. Иву Гиймо даже пришлось отправиться в Монпелье, чтобы вернуть все на круги своя, но этого оказалось недостаточно, и игровой директор продолжил упрямиться. Когда я прочитал в Libé, что я был тем, кто руководил игрой и просил об изменениях, я думал, что задохнусь. BGE2 — это игра, в которой я, кажется, никогда не ставил под сомнение решения. Я был бы рад обсудить эту тему с любыми потенциальными недоброжелателями.

Мишель Ансель также сообщил, что у него больше нет времени на игры. Он не полностью закрыл дверь для возвращения в индустрию, хотя и пояснил, что контекст должен быть «оптимальным».