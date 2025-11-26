Оно живое: Ubisoft продолжает найм для Beyond Good & Evil 2

Ubisoft опубликовала свежую вакансию для потенциальных сотрудников. Из нее следует, что компания ищет звукового дизайнера, который будет работать над Beyond Good & Evil 2 — продолжением известного экшена, который создают уже 17 лет.

Если вы готовы к приключению, как никто другой, то присоединяйтесь к нам, чтобы построить Систему 3! [Возможно, что место действия игры].

Благодаря вакансии можно узнать некоторые подробности сиквела. В описании указано, что Beyond Good & Evil 2 — это приключенческий экшен в открытом мире, действие которого происходит во вселенной увлекательной космической оперы. У игры будет свой движок Voyager, пиратский геймплей и просторные локации в звездных системах, которые можно исследовать.

Разработкой Beyond Good & Evil 2 все также занимается Ubisoft Montpellier — автор первой части и известной адвенчуры Valiant Hearts: The Great War. Продолжение серии попало в производственный ад. В 2023 году у студии сменился творческий директор, а создатель франшизы Мишель Ансель раскрыл некоторые подробности создания второй части Beyond Good & Evil.