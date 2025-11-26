Оно живое: Ubisoft продолжает найм для Beyond Good & Evil 2

Ubisoft опубликовала свежую вакансию для потенциальных сотрудников. Из нее следует, что компания ищет звукового дизайнера, который будет работать над Beyond Good & Evil 2 — продолжением известного экшена, который создают уже 17 лет.
Если вы готовы к приключению, как никто другой, то присоединяйтесь к нам, чтобы построить Систему 3! [Возможно, что место действия игры].
Благодаря вакансии можно узнать некоторые подробности сиквела. В описании указано, что Beyond Good & Evil 2 — это приключенческий экшен в открытом мире, действие которого происходит во вселенной увлекательной космической оперы. У игры будет свой движок Voyager, пиратский геймплей и просторные локации в звездных системах, которые можно исследовать.
Разработкой Beyond Good & Evil 2 все также занимается Ubisoft Montpellier — автор первой части и известной адвенчуры Valiant Hearts: The Great War. Продолжение серии попало в производственный ад. В 2023 году у студии сменился творческий директор, а создатель франшизы Мишель Ансель раскрыл некоторые подробности создания второй части Beyond Good & Evil.
Стращно даже представить во что они превратят это сасную мулатку.
Уволим одних калек чтобы нанять других калек. Профит!
Ив Гывно гений!
Юбики конечно упертые. ладно с корабликами была проблема что в случае невыхода игры они были бы должны кучу денег правительству Сингапура, а тут то что, что они столько лет мучаются.
Вампирский маскарад оказался провальным долгостроем, производственный ад не идёт на пользу играм, то же будет и с этим, особенно учитывая юбисофт. Их фирменные баги, +100500 коллекционок и вышек, бесконечные dlc и Deluxe изданий, тонны повестки, и так уже видно - какая-то баба негритянка с обезьяной напарником, ещё и окажутся крикливыми и бодипозитивными. Ждать смысла нет, ждать ubisoft смысла нет, они давно уже должны были отмучиться и перестать дёргаться, а не биться за долгострой, который испохабит легенду...
Проходил первую часть. Интересная игрушка, мне понравилась. Слитая концовка только немного разочаровала.
Наверное никогда не дождусь эту игру.
То во что её превратят, лучше не видеть, лучше не знать что она будет. Если бы её делали в том же мультяшном стиле, было бы неплохо. А то что получается..........
Жду... но без Анселя... меня терзают сомнения.