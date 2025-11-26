ЧАТ ИГРЫ
Beyond Good & Evil 2 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Открытый мир, Научная фантастика
8.5 606 оценок

Оно живое: Ubisoft продолжает найм для Beyond Good & Evil 2

Simple Jack Simple Jack

Ubisoft опубликовала свежую вакансию для потенциальных сотрудников. Из нее следует, что компания ищет звукового дизайнера, который будет работать над Beyond Good & Evil 2 — продолжением известного экшена, который создают уже 17 лет.

Если вы готовы к приключению, как никто другой, то присоединяйтесь к нам, чтобы построить Систему 3! [Возможно, что место действия игры].

Благодаря вакансии можно узнать некоторые подробности сиквела. В описании указано, что Beyond Good & Evil 2 — это приключенческий экшен в открытом мире, действие которого происходит во вселенной увлекательной космической оперы. У игры будет свой движок Voyager, пиратский геймплей и просторные локации в звездных системах, которые можно исследовать.

Разработкой Beyond Good & Evil 2 все также занимается Ubisoft Montpellier — автор первой части и известной адвенчуры Valiant Hearts: The Great War. Продолжение серии попало в производственный ад. В 2023 году у студии сменился творческий директор, а создатель франшизы Мишель Ансель раскрыл некоторые подробности создания второй части Beyond Good & Evil.

Источник  
Комментарии:  9
ratte88

Стращно даже представить во что они превратят это сасную мулатку.

12
Геральт Батькович
5
Даздрасен Дыклоп

Уволим одних калек чтобы нанять других калек. Профит!

Ив Гывно гений!

3
AndrewSolt

Юбики конечно упертые. ладно с корабликами была проблема что в случае невыхода игры они были бы должны кучу денег правительству Сингапура, а тут то что, что они столько лет мучаются.

2
LunarEquestrianOriginal64

Вампирский маскарад оказался провальным долгостроем, производственный ад не идёт на пользу играм, то же будет и с этим, особенно учитывая юбисофт. Их фирменные баги, +100500 коллекционок и вышек, бесконечные dlc и Deluxe изданий, тонны повестки, и так уже видно - какая-то баба негритянка с обезьяной напарником, ещё и окажутся крикливыми и бодипозитивными. Ждать смысла нет, ждать ubisoft смысла нет, они давно уже должны были отмучиться и перестать дёргаться, а не биться за долгострой, который испохабит легенду...

2
yariko ookami

Проходил первую часть. Интересная игрушка, мне понравилась. Слитая концовка только немного разочаровала.

1
Deep Sea

Наверное никогда не дождусь эту игру.

dartender

То во что её превратят, лучше не видеть, лучше не знать что она будет. Если бы её делали в том же мультяшном стиле, было бы неплохо. А то что получается..........

2
HiopsNerevar

Жду... но без Анселя... меня терзают сомнения.