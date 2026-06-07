Продюсер Rayman Legends Retold подтвердил, что разработка Beyond Good & Evil 2 продолжается

Спустя годы молчания вокруг Beyond Good & Evil 2 появились новые сведения о судьбе долгостроя Ubisoft. Продюсер Rayman Legends Retold Лоик Гунон сообщил, что основная команда Ubisoft Montpellier по-прежнему работает над проектом.

По словам Гунона, после обсуждения возвращения серии Rayman разработчики столкнулись с нехваткой специалистов, так как многие сотрудники либо покинули компанию, либо были переведены на другие проекты. При этом часть ветеранов студии до сих пор входит в основную команду Beyond Good & Evil 2.

Для поклонников франшизы это одно из самых значимых подтверждений за последнее время. Beyond Good & Evil 2 была впервые анонсирована ещё в 2008 году, а затем вновь показана на выставке E3 2017. С тех пор игра практически исчезла из информационного поля Ubisoft, а её разработка неоднократно становилась предметом слухов и спекуляций.

За время создания проект пережил немало трудностей, включая уход создателя серии Мишеля Анселя в 2020 году и масштабные внутренние изменения в Ubisoft. Несмотря на это, студия не отказалась от игры и продолжает работу над ней.