Разработчик Ubisoft подтвердил, что Beyond Good & Evil 2 всё ещё в разработке - спустя 18 лет после анонса

Ведущий сценарист и помощник нарративного директора Ubisoft Bordeaux Рик Годвин сообщил в Bluesky, что последние несколько месяцев работает над Beyond Good & Evil 2 в качестве помощника и консультанта. Официальных заявлений от самой Ubisoft пока не было, а над какой именно частью игры работает Годвин, он не уточнил. Ранее разработчик участвовал в создании Assassin’s Creed Shadows и был нарративным директором дополнения Last Rites для Ghost Recon Wildlands.

Beyond Good & Evil 2 анонсировали ещё в 2008 году, и её разработку давно называют одной из самых долгих в индустрии. Изначально проект задумывали как прямой сиквел, но затем работу приостановили, а первоначальную версию фактически забросили. В 2017-м Ubisoft заново представила игру на E3, превратив её в масштабный приквел, а последний крупный показ состоялся в 2018 году с демонстрацией раннего геймплея.

Судьба проекта складывалась непросто. В 2020 году Ubisoft покинул создатель серии Мишель Ансель, а в 2023-м внезапно скончался креативный директор Эмиль Морель — ему было 40 лет. В январе 2026 года игра уцелела при масштабной чистке Ubisoft, когда компания отменила шесть проектов. Предыдущее подтверждение разработки прозвучало в июне 2026 года: продюсер Лоик Гунон рассказал, что часть сотрудников Ubisoft Montpellier по-прежнему входит в основную команду. По данным источников Тома Хендерсона, затраты на проект могли уже превысить 500 миллионов долларов.

По словам инсайдера Nash Weedle, игру серьёзно переработали и она лишится нынешнего названия, а новую версию могут показать на The Game Awards 2026, которая пройдёт 10 декабря. Официально это никак не подтверждено, так что речь идёт лишь о слухах.