Согласно отчёту, Beyond Good & Evil 2 все ещё находится на стадии пре-продакшена; над проектом работают 250 человек

Как сообщается, разработка Beyond Good & Evil 2 в студии Ubisoft Montpellier по-прежнему находится на этапе пре-продакшена, а над этим многострадальным проектом трудятся не менее 250 сотрудников. По информации французского издания Origami, концепция многопользовательского режима претерпела ряд изменений: теперь приоритет отдаётся одиночному прохождению с упором на сюжетную составляющую.

В отчёте говорится, что проект приближается к важному этапу, который определит, перейдет ли он в стадию полноценного производства. В Ubisoft подобные контрольные точки называют «воротами» (gates) — они служат для оценки прогресса игры и принятия решений о выделении дополнительных ресурсов и финансирования. Текущий этап посвящён доработке фундаментальных основ игры перед началом полномасштабной разработки.

Несмотря на то что Beyond Good & Evil 2 находится в производстве уже много лет, проект до сих пор не вышел из стадии пре-продакшена, поскольку его творческая концепция и игровые механики постоянно менялись. По данным Origami, разработчики пробовали разные форматы мультиплеера: от подбора случайных групп игроков до командных режимов на четверых и кооператива для двух человек.

Текущий план предполагает создание приключения, ориентированного прежде всего на одиночное прохождение и не требующего постоянного подключения к сети, однако при этом сохраняется возможность пройти сюжет в кооперативном режиме. Также отмечается, что боевая система игры по своему подходу напоминает серию Marvel’s Spider-Man от студии Insomniac Games.

Кроме того, Origami сообщает, что в основе игры по-прежнему лежит собственный технический движок Voyager — в своё время он, по словам источников, значительно опережал многие аналоги в индустрии. Тем не менее, проект, который разрабатывается уже более десяти лет, так и не перешёл к полноценному производству.

Очередной важный этап для игры наступает в период, когда Ubisoft продолжает реструктуризацию своей деятельности и сокращение штата. Как утверждает Origami, некоторые разработчики обеспокоены будущим проекта, в то время как сотрудники, недавно присоединившиеся к команде, по-прежнему полны решимости довести дело до конца. Один из источников, проработавший над игрой шесть лет, сообщил изданию Origami:

Не думаю, что нам удастся точно установить первопричину проблем BGE2, пока проект находится в активной стадии — независимо от того, выйдет он в итоге или нет». Он добавил, что для этого потребовался бы «совершенно колоссальный разбор итогов разработки.

Beyond Good & Evil 2 была впервые представлена ​​на выставке E3 2017; она задумана как приквел к оригинальной игре 2003 года. Компания Ubisoft пока не объявила дату выхода и не подтвердила, на каких платформах появится проект.