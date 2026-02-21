Ubisoft эвакуировала разработчиков Beyond Good and Evil 2 из-за ложного сообщения о бомбе

Вечером 19 февраля около 500 сотрудников студии Ubisoft Montpellier были эвакуированы после получения информации о готовящемся взрыве. В целях безопасности также вывели примерно 300 человек из соседних зданий. На место происшествия прибыли десятки полицейских и пожарных машин.

Представитель Ubisoft подтвердил, что безопасности работников ничего не угрожает. По итогам расследования правоохранительные органы объявили, что информация о взрывном устройстве оказалась ложной. В профсоюзе STJV призвали компанию предоставить сотрудникам возможность перейти на удаленную работу, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Известно, что студия занимается разработкой нескольких ключевых проектов компании, включая Beyond Good and Evil 2 и новую часть Rayman.

Сеть уже заполонили шутки на эту тему:

Ubisoft не пришлось никого эвакуировать, потому что никто не делает Beyond Good & Evil 2.

Это были сами разработчики, уставшие от безделья.

"Нам очень жаль, но был уничтожен весь исходный код, студии придется начинать делать игру с нуля"