Beyond Good & Evil 2 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Открытый мир, Научная фантастика
8.5 609 оценок

Ubisoft объяснила, почему не отменила Beyond Good and Evil 2

AceTheKing AceTheKing

Недавно Ubisoft объявила о переносе и закрытии ряда проектов, в том числе многострадального ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Для многих игроков стало удивлением, что Beyond Good and Evil 2 не оказалось среди отменённых игр, несмотря на очевидные проблемы с разработкой игры.

Как пояснил представитель Ubisoft в интервью Eurogamer, руководство студии считает эту игру уникальным предложением на рынке приключенческих игр с открытым миром. По мнению Ubisoft, в игровой индустрии наблюдается недостаток качественных фэнтези-проектов, и компания намерена занять эту нишу с помощью Beyond Good and Evil 2.

При этом по данным инсайдера Тома Хендерсона, общие затраты на разработку Beyond Good and Evil 2 уже приблизились к отметке в $500 миллионов, и к моменту релиза эта сумма гарантированно вырастет. Вероятно, игра является одним из самых дорогих за всю историю Ubisoft. На данный момент у Beyond Good and Evil 2 отсутствует не только точная дата релиза, но даже примерный год выхода.

Комментарии:  19
Роман45554

ubisoft это дно игровой индустрии, не позорьтесь и слейтесь навсегда полудурки

5
Константин335

Нет

2
Роман45554 Константин335

ты просто напросто очередной (го вно ед)

4
Константин335 Роман45554

Неет

mister dendy
Ubisoft
качественных фэнтези-проектов
занять эту нишу
3
ModestDL

И они надёются отбить эти 500+ лямов на такой игре как BGaE 2? Понятно, что на фоне всего сумасшествия по экспедиции 33, юбики могут считать что игры похожего дизайна и концепции могут выстрелить, но с учётом долгостроя это врядли получится, да ещё и если они добавят "типичный юбисофтовский открытый мир".

1
Egik81

Ну, такую игру они если и отменят, то только в завещании своём.)) Играл я как в оригинал, так и в ремастер первой части. Другой вопрос насколько сейчас эта игра будет интересна обществу. И правильно ли оно воспримет то чего это игра пытается донести. Вот тут я сомневаюсь касательно второго. Ведь многие и игру имя, которое сейчас у нас лучше не называть. Тоже, судя по комментариям воспринимают искажённо.

1
DemandingRufus

Будет Star Wars Outlaws 2, только более масштабная, еще унылее и тупее.

1
PermanentRPG

лучше бы больными кроликами занялись

1
Egik81

Ну мне кажется с кроликами они уже перебрали и так. Куда они этих милых засранцев только не совали.

2
PermanentRPG Egik81

это просто харассмент

User_200

Значит у них множество возможностей для этой игры успеть добавить повестку и много валютного доната.

kotasha

Это равно выстрелить себе в ногу.

Harddson

Выйдет кал, а за принца пояснять еще будут. За splinter сell страшно

Рикочико

уже приблизились к отметке в $500 миллионов
Идеальное место было Юбисофт. Люди приходили, получали ЗП и нехрена не делали.