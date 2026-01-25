Ubisoft объяснила, почему не отменила Beyond Good and Evil 2

Недавно Ubisoft объявила о переносе и закрытии ряда проектов, в том числе многострадального ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Для многих игроков стало удивлением, что Beyond Good and Evil 2 не оказалось среди отменённых игр, несмотря на очевидные проблемы с разработкой игры.
Как пояснил представитель Ubisoft в интервью Eurogamer, руководство студии считает эту игру уникальным предложением на рынке приключенческих игр с открытым миром. По мнению Ubisoft, в игровой индустрии наблюдается недостаток качественных фэнтези-проектов, и компания намерена занять эту нишу с помощью Beyond Good and Evil 2.
При этом по данным инсайдера Тома Хендерсона, общие затраты на разработку Beyond Good and Evil 2 уже приблизились к отметке в $500 миллионов, и к моменту релиза эта сумма гарантированно вырастет. Вероятно, игра является одним из самых дорогих за всю историю Ubisoft. На данный момент у Beyond Good and Evil 2 отсутствует не только точная дата релиза, но даже примерный год выхода.
ubisoft это дно игровой индустрии, не позорьтесь и слейтесь навсегда полудурки
Нет
ты просто напросто очередной (го вно ед)
Неет
И они надёются отбить эти 500+ лямов на такой игре как BGaE 2? Понятно, что на фоне всего сумасшествия по экспедиции 33, юбики могут считать что игры похожего дизайна и концепции могут выстрелить, но с учётом долгостроя это врядли получится, да ещё и если они добавят "типичный юбисофтовский открытый мир".
Ну, такую игру они если и отменят, то только в завещании своём.)) Играл я как в оригинал, так и в ремастер первой части. Другой вопрос насколько сейчас эта игра будет интересна обществу. И правильно ли оно воспримет то чего это игра пытается донести. Вот тут я сомневаюсь касательно второго. Ведь многие и игру имя, которое сейчас у нас лучше не называть. Тоже, судя по комментариям воспринимают искажённо.
Будет Star Wars Outlaws 2, только более масштабная, еще унылее и тупее.
лучше бы больными кроликами занялись
Ну мне кажется с кроликами они уже перебрали и так. Куда они этих милых засранцев только не совали.
это просто харассмент
Значит у них множество возможностей для этой игры успеть добавить повестку и много валютного доната.
Это равно выстрелить себе в ногу.
Выйдет кал, а за принца пояснять еще будут. За splinter сell страшно
уже приблизились к отметке в $500 миллионов
Идеальное место было Юбисофт. Люди приходили, получали ЗП и нехрена не делали.