Ubisoft объяснила, почему не отменила Beyond Good and Evil 2

Недавно Ubisoft объявила о переносе и закрытии ряда проектов, в том числе многострадального ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Для многих игроков стало удивлением, что Beyond Good and Evil 2 не оказалось среди отменённых игр, несмотря на очевидные проблемы с разработкой игры.

Как пояснил представитель Ubisoft в интервью Eurogamer, руководство студии считает эту игру уникальным предложением на рынке приключенческих игр с открытым миром. По мнению Ubisoft, в игровой индустрии наблюдается недостаток качественных фэнтези-проектов, и компания намерена занять эту нишу с помощью Beyond Good and Evil 2.

При этом по данным инсайдера Тома Хендерсона, общие затраты на разработку Beyond Good and Evil 2 уже приблизились к отметке в $500 миллионов, и к моменту релиза эта сумма гарантированно вырастет. Вероятно, игра является одним из самых дорогих за всю историю Ubisoft. На данный момент у Beyond Good and Evil 2 отсутствует не только точная дата релиза, но даже примерный год выхода.