Ubisoft всё ещё работает над Beyond Good & Evil 2, игра обязательно выйдет

Ожидаемый сиквел культовой экшен-адвенчуры Beyond Good & Evil постигла не самая завидная судьба. Амбициозное продолжение было официально анонсировано ещё в далёком 2008 году. За это время разработчики успели позабыть о проекте, повторно анонсировать его, и уже даже самые преданные фанаты перестали верить, что когда-нибудь увидят релиз Beyond Good & Evil 2. У Ubisoft хорошие новости для них: компания обещает, несмотря ни на что, выпустить игру в жанре фантастического приключения.

Об этом сообщается на официальной страничке игры в социальных сетях. На фоне релиза переиздания первой игры многие игроки закономерно начали задаваться вопросом о состоянии Beyond Good & Evil 2. Разработчики поспешили ответить фанатам, заявив, что продолжают активно трудиться над масштабной игрой. Подробности состояния производства при этом остаются в секрете.

Авторы рекомендуют игрокам набраться терпения. В Ubisoft считают, что сейчас лучше сосредоточиться на известных релизах и окунуться в приключения Джейд в первой Beyond Good & Evil. Вторая часть обязательно выйдет в свет, но о ней мы узнаем только тогда, когда она будет максимально близка к своему релизу. Ранее инсайдеры заявляли, что у компании есть свежий трейлер игры, возможно, его покажут на Gamescom 2024.