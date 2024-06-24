Ubisoft всё ещё работает над Beyond Good & Evil 2, игра обязательно выйдет

Ожидаемый сиквел культовой экшен-адвенчуры Beyond Good & Evil постигла не самая завидная судьба. Амбициозное продолжение было официально анонсировано ещё в далёком 2008 году. За это время разработчики успели позабыть о проекте, повторно анонсировать его, и уже даже самые преданные фанаты перестали верить, что когда-нибудь увидят релиз Beyond Good & Evil 2. У Ubisoft хорошие новости для них: компания обещает, несмотря ни на что, выпустить игру в жанре фантастического приключения.
Об этом сообщается на официальной страничке игры в социальных сетях. На фоне релиза переиздания первой игры многие игроки закономерно начали задаваться вопросом о состоянии Beyond Good & Evil 2. Разработчики поспешили ответить фанатам, заявив, что продолжают активно трудиться над масштабной игрой. Подробности состояния производства при этом остаются в секрете.
Авторы рекомендуют игрокам набраться терпения. В Ubisoft считают, что сейчас лучше сосредоточиться на известных релизах и окунуться в приключения Джейд в первой Beyond Good & Evil. Вторая часть обязательно выйдет в свет, но о ней мы узнаем только тогда, когда она будет максимально близка к своему релизу. Ранее инсайдеры заявляли, что у компании есть свежий трейлер игры, возможно, его покажут на Gamescom 2024.
учитывая последние донатные и повесточные релизы юбиков. пусть лучше не торопятся. там может и руководство сменится и заднеприводная направленность отойдет в сторону.
я помню первый "трейлер" показывали еще по телевизору году наверное в 2007, вот не помню как передача называлась , челик рассказывал про технологии а в конце про игры ,Навигатор что ли?вот на столько я преисполнился и все еще жду , хотя чует мое сердечко что это будет уже ни то
2008 и даже гейплей был в городе, в стиле индийского
Ну мои внуки поиграют, а дочка увидет трейлер и дату релиза // Кирилл Краснояров
каждые 10 лет они делают это заявление😁 // Константин Игоревич
Стар ситизен быстрее выйдет чем BG&E 2
Да-да, держите в курсе.