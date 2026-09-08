Beyond the Dark: Nightwatch выйдет на Switch 2 в конце октября - кооперативный хоррор сделает общение главным оружием

Разработчик Atlantis Studio объявил дату выхода кооперативного хоррора Beyond the Dark: Nightwatch. Игра появится на Switch 2 22 октября.

Beyond the Dark: Nightwatch рассчитана исключительно на двух игроков и строится вокруг асимметричного сотрудничества. Один из участников оказывается заперт в странном доме, где скрывается неизвестная угроза, а второй наблюдает за происходящим с другой точки зрения и должен помогать напарнику выбраться.

Игрокам предстоит постоянно обмениваться информацией, координировать действия и принимать решения в реальном времени. Один участник может видеть или знать то, чего не замечает другой, поэтому успех зависит от того, насколько хорошо они смогут передавать друг другу полученную информацию.

Дом наполнен аномалиями, секретами, призраками и невидимыми угрозами. При этом общение здесь становится не только главным инструментом выживания, но и потенциальным источником проблем: точные инструкции могут помочь избежать опасности, а недопонимание — привести к гибели.

Разработчики подчёркивают, что игровой цикл Beyond the Dark: Nightwatch с самого начала создавался именно для двух человек. Игрокам придётся объединять информацию из разных точек зрения, исследовать дом, разгадывать его тайны и вместе искать путь к спасению.