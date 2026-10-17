Создание хоррора Beyond the Dark Nightwatch эксклюзивно для Switch 2 обошлось дороже мультиплатформенного релиза

Решение независимой команды Atlantis Studio выпустить кооперативный психологический триллер Beyond the Dark Nightwatch эксклюзивно для гибридной консоли Nintendo Switch 2 привело к существенным финансовым и производственным сложностям. Разработка проекта на базе требовательного графического движка Unreal Engine 5 специально под технические особенности новой платформы потребовала значительно больше денежных вложений и времени, чем релиз на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

По словам геймдиректора проекта Нико Аугусто, перенос современных графических технологий на новое железо вынудил программистов полностью перестроить привычный рабочий процесс. Команде пришлось потратить более 2 лет на закрытые тесты и переписывание кода, чтобы стабилизировать частоту кадров и устранить графические сбои при обработке динамического освещения в темных коридорах особняка.

Это потребовало огромных инвестиций - гораздо больше, чем в случае создания игры для PS5, Xbox или PC.

- Нико Аугусто, геймдиректор Atlantis Studio

Главным фактором столь рискованной платформенной верности стало появление технологии GameShare в функционале Nintendo Switch 2. Руководитель разработки подчеркнул, что механики триллера изначально создавались вокруг возможностей взаимодействия между 2 отдельными экранами без необходимости делить 1 дисплей, из-за чего проект полностью лишен одиночного режима.

Игровой процесс строится на асимметричном разделении обязанностей. 1 участник партии от первого лица исследует мрачные комнаты и спасается от рыщущего по коридорам монстра по имени Глоам. В это время 2 партнер управляет закрепленным на плече напарника дроном, переключается между камерами наблюдения и изучает схемы помещений, передавая голосовые указания по рации.

Авторы также столкнулись с трудностями при балансировке хардкорной структуры прохождения, вдохновленной циклом смертей из Hades. Игровой процесс основан на принципе проб и ошибок, вынуждая напарников постоянно погибать, перезапускать сессии и выстраивать новые тактические маршруты на основе найденных зацепок и подсказок прежних жильцов усадьбы.

Несмотря на производственные затраты при оптимизации под мобильный чипсет, студия установила стартовую стоимость проекта на отметке 19$ и интегрировала систему Friend's Pass. Данная опция позволяет покупателю цифровой копии бесплатно приглашать 2 игрока в кооперативную сессию без необходимости совершать повторную покупку.

Релиз Beyond the Dark Nightwatch запланирован на 22 октября 2026 года в цифровом сервисе Nintendo eShop. Выпуск физических изданий на картриджах разработчики отложили до оценки стартовых коммерческих показателей.