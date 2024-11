Приключенческий хоррор Beyond The Darkness от российских разработчиков вышел на ПК в Steam

Российские разработчики из независимой студии My Little Studio объявили, что платформенная игра Beyond The Darkness с элементами хоррора теперь доступна на ПК в Steam, позволяя игрокам войти в завораживающий мир воспоминаний, сопровождая молодую девушку по имени Милли в ее поисках родителей и брата.

Beyond The Darkness — это игра, полная тайн, опасностей и сверхъестественного, в которой некогда уютный дом превратился в ужасающее логово монстров. Цель состоит в том, чтобы помочь Милли сбежать из этого кошмарного мира, найти своих родителей и скрыться от преследующих существ, и всё это с помощью только старой лампы, чтобы уберечь её. Игрокам придётся поддерживать свет, решать головоломки и осваивать новые механики.

Единственное оружие Милли — лампа, которая ведет её сквозь ужасы и кошмары. По мере продвижения вы будете разблокировать новые способности, позволяющие перехитрить врагов, открывать двери и даже встретите полезные силуэты, которые помогут вам на пути. Милли предстоит столкнуться с множеством врагов, некоторых можно победить с помощью лампы, а другие слишком опасны, чтобы сражаться с ними лицом к лицу.