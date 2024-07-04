Приключенческий хоррор Beyond the Darkness, вдохновлённый Little Nightmares и LIMBO, выйдет в 2024 году

Это приключенческая игра о девочке Милли, которая оказалась в странном мире своих воспоминаний.

Главной задачей Милли является поддержание уровня света в волшебной лампе. От этого зависит её выживание. На каждом уровне Милли обретает новые навыки управления светом, что позволяет ей преодолевать всё более сложные препятствия.

В ярко освещённых зонах Милли может укрыться от злых существ, населяющих этот мир. Она также использует лампу в бою — фокусирует свет на врагах, тратя драгоценную энергию. При этом важно балансировать между светом и тьмой.

Чтобы продвигаться дальше, Милли выстраивает цепочки из ламп. Это помогает избежать встречи с тёмными силами. Девочке также приходится перемещать огромные лампы, чтобы открыть двери, скрытые мраком.

Для поиска родителей Милли должна собрать за одним столом всю семью манекенов, приманив их за собой. Это поможет понять, что случилось с настоящей семьей.

Также Милли приходится убегать от монстров, неуязвимых к свету, и заряжать статичные объекты-лампы, чтобы открыть путь дальше. На пути попадаются важные вещи из её воспоминаний, раскрывающие прошлое.