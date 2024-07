Приключенческий хоррор Beyond the Darkness, вдохновлённый Little Nightmares и LIMBO, выйдет в 2024 году

Независимая команда My Little Studio объявила, что их дебютный проект Beyond The Darkness выйдет в 2024 году. Это новая приключенческая хоррор-история о маленькой девочке по имени Милли, затерявшейся в мире ярких воспоминаний. Теперь, чтобы выжить, вам нужно будет помочь ей победить все страхи и найти своих родителей, но это будет нелегко. Поддерживайте свет своей лампы, используйте его для борьбы со злыми духами, прячущимися в темноте, и открывайте двери, чтобы перемещаться по жуткому миру. Раскройте правду и помогите Милли восстановить воспоминания.

Милли должна управлять светом своей лампы, чтобы выжить и продвигаться в своем страшном приключении, изучая новые механики на каждом новом уровне. Свет — ее щит и оружие, помогающий ей открывать двери, заряжать силуэты и прокладывать себе путь из тьмы.

Столкнитесь с различными типами врагов. Каждый из них требует определенного подхода и уникальной стратегии. Некоторых можно победить с помощью лампы, но ценой драгоценной энергии света, в то время как других нужно избегать и перехитрить.

Отправьтесь на поиски, чтобы раскрыть таинственное прошлое Милли и помочь ей найти ее потерянных родителей, осматривая окружающую среду и взаимодействуя с различными объектами.